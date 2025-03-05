大摩看AI供應鏈！建議布局「長線贏家」：輝達、台積電、世芯

AI供應鏈長線前景穩健。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告認為，儘管短期內面臨波動，AI供應鏈長期需求不變，不過CoWoS訂單將趨於理性，同時建議投資人布局如輝達（NVIDIA）、台積電（2330）、世芯-KY（3661）等「長線AI贏家」（long-term AI winners）。

在AI供應鏈方面，大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，NVIDIA在2025年持續從超微（AMD）等多家ASIC供應商手中搶占市場份額，導致其他業者市占率流失。由於觀察到台積電已推遲2025年產能擴張計劃，甚至部分業者已開始取消CoWoS訂單。不過，展望後市，2026年CoWoS需求的預測仍維持樂觀，預計整體年增逾50%。

此外，大摩研究團隊解析，2025年生成式AI將帶來正向投資報酬率（ROI），並有望在2028年為生成式AI體與網路產業創造1.1兆美元的營收機會。此外，NVIDIA在近期財報電話會議中也強調，「長期思維」（Long thinking）將驅動額外的市場需求。

事實上，在近期ASIC熱潮中，大摩提醒，根據供應鏈調查，客戶基於「樂觀預期」可能已經過度預訂。現實情況是，大多數客戶在2025年將市占率輸給NVIDIA，並未能達到樂觀目標。其中，AMD、Google TPU和Intel Habana等大摩都已下調預測。

舉例而言，即便AWS Trainium需求強勁，但根據世芯-KY的營收趨勢，3nm Trainium3直到2025年底才會開始生產，因此近期有觀察到一些CoWoS的重複訂單被釋放。

整體AI供應鏈前景樂觀，大摩也維持對NVIDIA亞洲供應鏈，包括台積電、日月光、京元電子等給予「優於大盤」評級。至於台積電對NVIDIA的訂單方面，大摩目前尚未觀察到NVIDIA削減台積電前端晶圓（如4nm晶圓）的訂單。

雖然AI資本支出強勁增長，但大摩則建議，在ASIC設計產業中保持選擇性，並看好世芯-KY和聯發科、萬潤等給予「優於大盤」評級。其中，萬潤的部分營收可能從2025年延後至2026年；信驊AI相關營收雖以NVIDIA為核心，但因市場預期過高，則獲「中立」評級，並靜待市場重新調整。

整體上，大摩建議布局「長線AI贏家」，如輝達、台積電、世芯-KY等。即使近期下調了對2025年的預測，短期內可能對日月光、萬潤等CoWoS相關的公司造成波動影響，但至2026年動能將恢復，並維持2026年底CoWoS產能達到每月10萬片的預期不變，後市可期。