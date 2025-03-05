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台股上漲275點 三大法人賣超158億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股5日止跌反彈，收在22,871.9點，上漲275.02點，漲幅1.21%，成交量3,604.19億元，三大法人賣超158.15億元。示意圖。圖／AI生成
台股5日止跌反彈，收在22,871.9點，上漲275.02點，漲幅1.21%，成交量3,604.19億元，三大法人賣超158.15億元。示意圖。圖／AI生成

台股5日止跌反彈，收在22,871.9點，上漲275.02點，漲幅1.21%，成交量3,604.19億元，三大法人賣超158.15億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超140.69億元，投信買超33.21億元，自營商賣超（合計）50.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.26億元，自營商（避險）賣超50.41億元。

台積電（2330）收1,020元，漲幅2%，AI股續強，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）漲幅逾1%，緯穎（6669）漲幅逾5%，其中廣達、緯穎收復十日線，表現較鴻海來得強勢。IP、IC設計族群部分個股走強，力旺（3529）上漲逾6%，愛普*（6531）漲幅逾3%；創惟（6104）上漲逾5%。塑化股為今日最強傳產類股，指數大漲逾5%，南亞（1303）強漲近8%，台化（1326）也有超過6%的漲幅，不過論指數走勢來看，鋼鐵股仍位居相對高檔，較為抗跌。

三大法人 台股 自營商

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