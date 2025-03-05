聽新聞
0:00 / 0:00
台股上漲275點 三大法人賣超158億元
台股5日止跌反彈，收在22,871.9點，上漲275.02點，漲幅1.21%，成交量3,604.19億元，三大法人賣超158.15億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超140.69億元，投信買超33.21億元，自營商賣超（合計）50.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.26億元，自營商（避險）賣超50.41億元。
台積電（2330）收1,020元，漲幅2%，AI股續強，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）漲幅逾1%，緯穎（6669）漲幅逾5%，其中廣達、緯穎收復十日線，表現較鴻海來得強勢。IP、IC設計族群部分個股走強，力旺（3529）上漲逾6%，愛普*（6531）漲幅逾3%；創惟（6104）上漲逾5%。塑化股為今日最強傳產類股，指數大漲逾5%，南亞（1303）強漲近8%，台化（1326）也有超過6%的漲幅，不過論指數走勢來看，鋼鐵股仍位居相對高檔，較為抗跌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言