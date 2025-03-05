權值股領軍 台股終場漲275點收復半年線

無畏道瓊指數重挫、受台積電美國存託憑證（ADR）勁揚4%激勵，台股今天開高區間震盪，收復半年線約22858點，尾盤一筆新台幣348.45億元賣壓收斂漲幅，終場收22871.9點，上漲275.02點，成交值3604.19億元。

電子股終場勁揚1.43%，金融回檔，台塑四寶股價勁揚，帶動塑膠股大漲5.63%，代表中小型股的櫃買OTC指數走堅終場漲1.21%，股價超過千元的高價股漲跌互見，維持「十六千金」。

台積電上漲20元收1020元，漲幅2%，站穩千元之上，電子權值股鴻海漲1.76%，聯發科守平盤1505元，日月光投控上揚1.22%，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達漲1.35%，緯創漲1.84%，緯穎勁揚5.94%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，短線影響盤面焦點包括川普關稅政策不確定性、美台企業財報持續公布，以及中國DeepSeek低成本模型引發市場疑慮高價繪圖處理器（GPU）需求等。

展望台股後市，魏永祥指出，近期美台AI伺服器供應鏈股價相對修正，短線變數仍多，預期台股震盪幅度加大，不過觀察產業基本面，DeepSeek對推理算力需求大增，可留意邊緣運算AI、特殊應用晶片（ASIC）、資安軟體等族群。

本土證券法人指出，台積電擴大赴美投資，避免晶片課稅，也屏除投資或技轉英特爾（Intel）的潛在風險，股價走堅站穩千元之上，台股今天收復半年線，需觀察外資在台指期淨空單布局，以及在現貨市場對權值股買賣超動向。