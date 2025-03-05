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台積電回神收高20元 台股漲275點收22,871點
台股5日收盤上漲275.02點，終場以22,871.9點作收，成交量3,604.19億元；台積電（2330）收盤價1,020元，上漲20元，漲幅2%。
今日成交金額大且走高為：奇鋐（3017）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、聯鈞（3450）、大同（2371）、華城（1519）、廣達（2382）、佳能（2374）及大成鋼（2027）；成交金額大且疲軟者則為：亞光（3019）、神達（3706）、慧洋-KY（2637）、威強電（3022）、嘉澤（3533）、川湖（2059）、裕民（2606）、濱川（1569）及AES-KY（6781）。
第一金投顧表示，台股2025年面臨挑戰諸多，不管是在政策面、產業面都有利空發生，因此今年大盤走勢偏向區間震盪，操作面不宜追高。由於政府代操1,690億元銀彈護盤新聞增強市場信心，指數止穩在22,500點之上企圖心強，短線指數大區間震盪態勢沒變，後市若美股可以一起止穩，多方資金有望於中小型股重啟攻勢。留意焦點個股矽格（6257）、威強電（3022）、上品（4770）、 帆宣（6196）、牧德（3563）。
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