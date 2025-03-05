生技股王康霈近千情怯 登天又翻黑

生技股王康霈*（6919）連兩日獲外資買超，5日盤初股價一度攀上1020元、改寫歷史新高，並首度踏進千金俱樂部大門，惟反壓也隨之現蹤，盤中頻頻翻黑、回測5日線。康霈自2022年12月26日以122元登錄興櫃後，受惠搭上全球減重藥物題材順風車，加上自行研發的局部減脂藥物CBL-514臨床數據陸續傳出好消息，拉抬其股價一路狂奔，早盤首度突破千元大關、觸及1020元，台股也閃見17千金。

康霈113年度每股虧損4.12元，較112年的3.94元擴大；114年元月稅後虧損9,800萬元，單月每股淨損0.64元。雖基本面沒有亮眼表現，但由於康霈局部減脂新藥CBL-514今年2月公告完成臨床2b試驗，在先前搭上減脂藥品熱潮下，市場存有作夢行情，因此股價仍持續走高。

另，康霈2月初公告，董事會通過變更每股面額由5元降為0.5元，已發行股數也將膨脹十倍達15.37億股，此案將提報在5月5日舉行2025年股東常會決議，並依實際已發行股數送請主管機關辦理變更登記相關事宜。

籌碼面上，康霈近兩個交易日獲外資連續買超計423張，三大法人買超419張；累計2月，外資買超2558張、投信賣超255張、自營商賣超48張，三大法人買超2255張。