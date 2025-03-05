內扣費用沒多少不用在意？馬克「長期持有很傷本」：沒注意就少了1個月薪水

最近有不少新手想投資ETF，但對於ETF交易手續費好像不太清楚，像是：證交稅、交易手續費、經理費、管理費、其他費用，這些零零總總的費用到底是什麼？

「不過也才幾％而已，應該沒差多少吧？」一開始我也這樣子認為，但真正開始投資的時候發現：大錯特錯！ETF的內扣費用價格可以差到2倍～3倍以上。

如果你是打算長期定期定額的人，最好改變「沒差多少」的想法。

0.5%和1%的內扣費用雖然看起來只有一點點，但隨著本金越來越大，內扣手續費的影響就會越來越多。

想像你未來投資1000萬在ETF中，0.5%和1%的內扣手續費就相差5萬元，光手續費就相當於不少上班族的月薪。

內扣費用恐怖的地方在於，這筆費用不會出現在存摺中，可以說是扣得神不知鬼不覺。

如果沒有人提起，可能投資了一輩子都不知道有這筆支出，身為新手的你一定要了解ETF交易成本的差異。

ETF交易成本有三種：「ETF交易手續費、證券交易稅、ETF內扣費用」。其中「ETF交易手續費」及「證券交易稅」，可以從存摺上看到支出明細。

但是ETF內扣費用是直接從淨值扣除，不會有任何交易明細。

因此有些人並不知道有筆錢偷偷地從你的資產中流失，但這筆費用長期下來卻是一筆不小的花費，特別是長期投資人，內扣費用長期的總和，說不定比前兩項交易成本還高。

ETF交易手續費

ETF只要有買賣，都要繳納手續費給券商，每一筆手續費扣0.1425%。

但有不少券商為了拉攏客戶，特別針對手續費祭出折扣，在開戶之前，可以比價看看那間券商的手續費最優惠。

ETF交易稅

ETF只有「賣出」時，才需繳納證券交易稅給政府。好消息是ETF的證交稅比個股還便宜，僅收1%，是個股證券交易稅的1/3。

舉例：你賣出股價150元的0050，就會被扣除150元1000股0.1%=150元的證券交易稅。

內扣費用（從ETF的淨值扣除，不會看到金錢流失）

經理費、管理費、其他費用……這些費用加總起來，就是內扣費用（總費用率），是繳給ETF發行商的費用。

但在實際操作上，我也不太會細看經理費、管理費……各是多少，只看「內扣費用」作為交易成本的參考依據之一，而這筆費用只會從淨值扣除，因此帳面上看不出有任何支出。

ETF交易手續費怎麼扣？

ETF交易手續費不管是「買」或「賣」都要繳納手續費給券商，每一筆手續費扣0.1425%。

舉例：

買進價格為150元的0050一張，則交易手續費為150(元）*1000（股）*0.1425%＝213.75(元），小數點會無條件捨去，故最後須支付213元。 賣出價格為160元的0050一張，則交易手續費為160(元)*1000(股)*0.1425%=228(元）

ETF需要手續費嗎？ETF的交易稅是多少？

看完上面的說明，現在來舉個常見的例子：

小明以150元買進0050一張，再以160元賣出0050一張，同時券商又提供6折的交易手續費折扣，請問小明買賣的總交易成本為多少？

首先，我們要知道這次買賣交易，會發生哪些費用？以及什麼時候發生？

ETF交易手續費，買、賣都會發生／ETF證券交易稅，僅有賣出時發生 買進：150,000*0.1425%*0.6=128.25元(小數點無條件捨去，為128元） 賣出：160,000*0.1425%*0.6=136元 證交稅=160,000*0.1%=160元 總交易成本=128+136+160=424元

內扣費用有哪些？

ETF除了買賣發生的「手續費」、「交易稅」之外，還有一筆非常重要的費用，也是交易成本中大家最搞不清楚的地方，就是「內扣費用」，也被稱為「總費用率」。

這筆費用會直接從ETF的淨值中減少，我們每日看到的ETF淨值，都是已經扣除內扣費用的金額，所以才會說這筆錢被扣得神不知鬼不覺，投資人不得不注意。

ETF內扣費用涵蓋以下費用

有些網站會把經理費、管理費、其他費用分開列示，雖然細目清楚明瞭，但是很多初學者卻為此感到困惑，這麼多費用到底該看哪個？不用擔心，我替大家整理出幾個比較常見的費用別，幫大家解釋。

管理費：又被稱為經理費，是支付給ETF經理人團隊的操作的管理費用。 保管費：依照規定，ETF的資金必須交由第三方銀行保管，必須支付保管費給保管銀行。 買賣周轉成本：ETF更換成分股時，換產生「交易稅」、「手續費」等成本。因此，周轉率高的ETF，通常內扣費用也比較高。 其他雜支費用：經營ETF的其它雜支費用。

只要把以上的內扣費用加起來，就是這檔ETF一年的內扣費用（總費用率）。

不過坦白說，我也不會把不同的ETF細項分開比較，因為太花時間，而且意義不大，如果網站上有表示「總費用率」，可以只看「總費用率」就好，簡單又省力。

內扣費用什麼時候扣？怎麼扣？

答案是：天天扣。每天被扣除的費用：當天ETF的淨值＊內扣費用率／365。

以0050來舉例，目前0050的內扣費用率為0.43%，表示一年總共收取0.43%的費用，而持有的每一天都會依照ETF淨值收取0.43%/365(天）=0.001178%的內扣費用。

假設當天0050的淨值為100萬，則會被扣除100萬*0.001178%=11.78的淨值，換句話說當天的淨值為1,000,000-11.78=999,988.22(元）

這是我每次ETF評比的比較重點之一，因為未來報酬率會多高我們不能確定，但兩檔ETF成效差不多時，當然選擇費用低的投資標的。

台灣ETF內扣費用排名前20名

因為債券型的ETF內扣費用通常比較低，所以只排名股票型ETF的內扣費用，看看自己買的ETF有沒有上榜？

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