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中國大陸「兩會」開幕 塑化、鋼鐵迎利多 四寶盤中大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

中國大陸全國政協十四屆三次會議4日下午開幕，緊接著5日中國全國人大三次會議接著登場，今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長5%左右，市場也預期報告中會有更具體的刺激經濟政策推出，塑化、鋼鐵、水泥股5日齊揚，其中以台塑四寶表現最為亮眼，南亞（1303）盤中漲幅逾6%，台化（1326）漲幅逾5%，台塑（1301）漲逾4%。

大陸全國政協發言人劉結一表示，當前中國經濟運行面臨困難和挑戰，消費需求不足等風險等待化解，但中國經濟韌性強，潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，另外，發展新質生產力是推進高質量發展的內在要求和重要著力點。

中國全國人大三次會議今日起跑，經濟工作目標如何訂定成為主要關注點，去年中央經濟工作會議定調，今年要施行「適度寬鬆貨幣政策，更加積極的財政政策」。大陸國務院總理李強表示，中國大陸今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長5%左右；赤字率擬按4%安排，比去年提高一個百分點，並擬發行超長期特別國債人民幣1.3兆元。

市場預期今年「兩會」將以「穩增長、促消費」為重點，有望拉抬原料行情，塑化、鋼鐵、水泥股齊漲，尤以塑化類股表現最佳，除台塑化（6505）以外，其餘三寶都有超過4%的漲幅。鋼鐵股中以中鴻（2014）、新鋼（2032）盤中漲幅逾4%，中鋼（2002）也有近2%的漲幅；台泥（1101）則小漲近1%。

近期國際原油期貨呈現跌勢，但最大宗石化基本原料乙烯近一周行情仍續漲每公噸10美元，站上每公噸900美元，有望對下游泛用樹脂報價產生加持效益，至於另一項基本原料丙烯也持穩在每公噸850美元價位。不過ABS、聚苯乙烯（PS）則下挫每公噸10美元。

鋼鐵方面，越南和發高爐廠最新熱軋盤價每公噸約漲10美元，預期越南台塑河靜廠將漲價，分析師預期，大陸鋼材目前庫存較低，大陸鋼鐵市場3月將因鋼鐵終端需求回升而逐漸回暖，儘管不同產品類型的價格波動可能有所不同。

鋼鐵股

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