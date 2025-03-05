能率集團投資美機器人公司 這2檔飆漲停領軍集團股大漲

能率集團投資美國機器人公司Mantis Robotics，大舉搶攻AI 機器人商機，5日由能率（5392）、能率網通（8071）飆上漲停領軍，佳能（2374）及IKKA-KY（2250）大漲逾半根停板，帶領集團股同步大漲。

能率集團旗下包括能率創新，佳能、IKKA-KY及能率亞洲基金攜手投資Mantic Robotics，集團總計投資Mantic Robotics約200萬美元（約新台幣6,500多萬元），並持有該公司約5%股權。

除了投資之外，佳能也因此接獲Mantis Robotics的近距離接觸感測器訂單，初期約300套；另外，能率創新有望代工組裝Mantis Robotics的機器人手臂；能率集團看好未來機器人事業展望，後續計畫代理Mantis Robotics的機器手臂於台灣及日本銷售，協助企業發展工廠自動化。

能率集團搶攻 AI 機器人商機，激勵5日集團公司的股價表現，能率早盤以38.45元開高後衝上漲停39.6元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1萬張；能率網通早盤以22.8元開高後也衝上漲停23.5元鎖死，漲停及市價排隊買單超過7,400張。

IKKA-KY早盤以141.5元開高後一度拉升至150元， 盤中漲幅逾6%；佳能早盤以62.2元開高後一度拉升至65.3元， 盤中漲幅逾5%，盤中成交量逾4萬張， 居個股成交量第二名， 僅次於大同（2371）。

能集團股同步上漲，正能量智能（5348）、上奇（6123）盤中漲幅都逾2%；另外， 在興櫃掛牌的能率亞洲盤中漲幅逾4%， 另一檔興櫃掛牌的影一（8458）在盤中則是上漲逾1%。