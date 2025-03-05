台股閃見17千金 IC 設計最拉風

台積電ADR強彈4.06%、加上小摩喊出1500元目標價，台積電（2330）5日早盤穩漲約2%、貢獻台股逾200點漲點，千金族群也跟著動起來。其中，力旺（3529）盤初一度強彈逾8%、直接飛過5日線，叩關3000元，帶動同為IC設計千金的祥碩（5269）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等攜手走高，緯穎（6669）、健策（3653）、弘塑（3131）也聯袂揚升；惟股王信驊（5274）4日逆勢強彈135元後，早盤疲態顯露壓低休憩，印能科技（7734）更一度回跌逾5%，表現相對疲弱。另值得注意的是，生技股王康霈*（6919）盤初一度攀上1020元新天價，台股閃見17千金。

力旺近3個交易日股價累計下跌190元，早盤多頭反撲，一度彈上3,010元、漲幅逾8%，收復5日線。力旺2024年每股純益24.57元，擬配息22元、盈餘配發率89.5%；2025年元月營收5.45億元，月增329.56%、年增20.21%。此外，力旺與旗下專注於PUF（物理不可複製功能）安全IP的子公司熵碼科技，正式推出全球首款結合PUF技術的後量子加密（PQC）解決方案，是力旺與熵碼在計算安全領域的重要里程碑。董事長徐清祥表示，公司正處於多年的成長循環，從近期授權案看出，各項技術都在加速導入應用，對未來非常有信心。

台積電ADR連3天重挫11.1%後，4日盤中一度大漲6.1%、183.60美元，但受科技股墜尾拖累，終場漲幅縮小至4.06%、180美元，仍為費半最大贏家，今年來跌幅也縮小至8.86%。台積電現貨早盤彈升約2%，一度向上觸及5日線。而關於CoWoS的砍單傳聞，小摩最新研究報告指出，的確高估2025年需求，但並不意味著存在需求問題，此外，由於台積電在AI加速器和邊緣AI領域幾乎處於壟斷地位，結構性增長動力將依然強勁，給予「增持」評等，將2025年12月的目標價設定為1500元。