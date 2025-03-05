投資人趁拉回進場撿便宜 00757受益人創歷史新高

全球股市近兩周波動加遽，ETF投資人也趨審慎，但有兩檔海外股票ETF--統一FANG+（00757）、復華S&P500成長（00924）逢拉回，兩周來吸引上萬受益人湧入。尤其00757大增11,585人後，最新受益人攀升至逾8萬人，創該ETF掛牌以來新高。

ETF投資專家指出，00757之所以強力吸睛，主要是十檔成分股中有全球市值前五大的霸主，且一年、兩年漲幅分別為29.3%、148.9%。近期雖陷入修正，依舊穩坐海外ETF股王寶座。

針對美股後市，法人表示，美股震盪向下格局中又以科技股表現較弱，主要仍是因為對晶片課關稅，造成科技股壓力沉重，不過觀察各國與美國間的關稅談判，川普目的皆符合「美國優先」的最高指導原則。川普在祭出關稅政策之際，持續推動AI大趨勢不變，待政策利空消化後，市場仍將回歸基本面，美股科技龍頭仍將是全球股市的馬車頭，美股科技成長型ETF將優先受惠。