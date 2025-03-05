台積電開高走高 大盤同步 分析師：跌深反彈

美股漲跌互見，台積電ADR大漲4.06％，股價也反彈，台積電5日以1020元跳空開高走高，開盤半小時，股價維持1030元，漲幅3％；大盤指數也跳空開高，指數上漲約250點，漲幅1.1％。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台積電增加在美國投資1000億美元，市場擔心未來獲利能力及毛利率受到影響，但他認為現在的關鍵還是回歸關稅議題，台積電是先進製程的獨家供應者，具有轉嫁能力，擔憂的是未來如果轉嫁給消費者之後 那整個市場的需求可能會出現轉弱，所以關稅對台積電而言仍有一定的壓力，如果對美國加緊投資，能夠換來對於關稅的豁免或減免，對台積電而言是利多訊息。

台積電今天的反彈是跌深反彈，目前無法確定川普是否就此滿意而不會再祭出關稅大刀，但風險應該已有降低，「但是絕對不是完全沒有憂慮」，既是跌深反彈，反彈比較短期，雖然不代表只有一日行情，但在關稅利空尚未完全鈍化前，建議投資人反彈不追高，唯有恐慌拉回時再布局。

關稅議題仍在反復折磨股市，且川普的關稅決策經常快速變化，蔡明翰說，關稅利空無法避免會持續空襲股市，目前就是靜待市場鈍化對關稅利空的反應，操作上把握原則就是上漲不追，有拉回再買進。