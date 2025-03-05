台積電開漲20元 台股衝高181點開22,778點

台股5日開盤指數上漲181.98點，開盤指數為22,778.86點。台積電（2330）開盤價1,020元，上漲20元。

群益投顧表示， 近期影響台股最大變數為川普關稅政策，由於台積電宣布擴大加碼美國設廠，預期將減輕川普對台積電與台灣半導體關稅要求條件，但在正式定案前，投資人仍有疑慮。系統性風險干擾未除，將使台股短線震盪幅度擴大。

美國經濟前景疑慮、通膨預期上升、關稅政策、俄烏停戰烏雲罩頂等利空，輝達財報、市場對AI發展信心等變數，使台股波動幅度加大。台股連續下跌將出現反彈行情，由於類股輪動速度加快提高操作難度，投資人謹慎操作、靈活因應為宜。

操作題材可留意： 1.虛擬貨幣兼具戰略儲備與峰會題材─川普要將比特幣、以太幣、瑞波幣、索拉納幣、艾達幣等五種加密貨幣，納為美國新的加密貨幣戰略儲備，並表示比特幣和以太幣將成為這部分貨幣儲備的核心，激勵相關貨幣飆漲；但在關稅衝擊下，3月3日比特幣暴跌逾9%，3月4日續跌至87,615美元。市場關注3月7日在白宮舉行的首場加密幣峰會，預期川普將發表演說，釋出更詳細加密貨幣戰略儲備細節與鬆綁政策。 2.台積電加碼美國有利供應鏈營運─台積電宣布加碼1,000億美元，投資美國先進半導體製造，將使台積電在美國總投資金額達到1,650億美元。這項擴大投資是美國史上規模最大單項外國直接投資案，有利台積電供應鏈未來營運表現。

周二（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,520.99點，下跌670.25點、跌幅1.55%；S&P500指數下跌1.22%；那斯達克指數下跌0.35%；費半指數上漲0.64%。台積電ADR漲4.06%，收在180.00美元，較台北交易溢價18.5%。

那斯達克綜合指數接近修正，標普500指數跌至去年11月初大選以來最低水準。美國總統川普對加拿大、墨西哥和中國大陸加徵新關稅，導致貿易緊張局勢升溫。被稱為「華爾街恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）攀升3.2%，創今年以來的最高水準。債券市場方面，美國10年期公債殖利率從周一的4.178%升至4.209%。

三大法人周二集中市場合計賣超563.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超524.6億元，投信買超74.7億元，自營商（自行買賣）賣超2.5億元，自營商（避險）賣超111.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,050口至15,693口，其中，外資淨空單減少2,532口至44,023口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,236口至12,387口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,600點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.74上升至0.85。VIX指數上升1.13至21.99。外資台指期買權淨金額0億元 ; 賣權淨金額1.5億元。整體選擇權籌碼面中性。