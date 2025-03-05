台積電（2330）投3兆台幣跪下去變美積電！「哲哲」郭哲榮：但對股價是大利多

摩爾投顧投資長郭哲榮於直播節目表示，在張忠謀的自傳中，他提到魏哲家的靈活應對能力，形容其「膝蓋比誰都軟」；面對美國的巨大市場，台積電投入1000億美金進行擴展，這筆資金相當於3兆台幣，讓人質疑是否在掏空台灣？

然而，郭哲榮卻直言這對股價卻是大利多，此舉顯示出台積電在美國的深耕決心，他表示因為魏哲家明白台灣在大國博弈中缺乏談判空間，唯有順應潮流，才能確保公司的持續成長與競爭力。

以下為影音內容：

張忠謀自傳裡面有提到，魏哲家膝蓋比誰都軟；1000億美金賺得錢都全部去投資美國了，掏空台灣了嗎？

還說不會成為美積電，就是會成為美積電，魏哲家的腿比誰都軟，但這也是張忠謀選他當接班人的原因之一；台積電就是會超乎意料的投資美國比誰都多。

但這對股價是利多？

對川普就是「順我者昌，逆我者亡」。

1000億美金等同於相當3兆台幣，掏空台灣變成美積電，為何是利多？

以前魏哲家還說變成美積電門都沒有，現在是通通有了，不只門，連房子都有了；要建3座晶圓廠、2座封裝設施、1間研發中心。

這反而是好事情，川普給你機會就要跪下來，我們台灣沒有談判空間，要很務實看清事實是什麼，魏哲家就看很清楚，台灣就是一個小島，沒有資格跟大國家有爭論的權益，連吵架都沒辦法。

魏哲家100分做對了，所以4日的台股才沒有想像中差，只是受到美國大跌的影響而已。

台積電就是獨佔了晶片市場，對美國如果不跪下來，到時候美國不給你跪了；到時就像毀掉1980-1990年代的東芝一樣，逼你簽廣場協議，美國要搞死你，不需要用全力，一根手指頭就可以了。

郭哲榮也說明，早在2月12日經濟日報的專欄裡面就有提到台積電會投資美國此事，且股價看好會朝1300元邁進，以下為內容摘要：

擴展產能與市場策略

台積電目前在美國已經擁有三座廠，未來可能會宣布投資第四或第五座廠區，以進一步提升先進封裝產能。這一策略不僅顯示台積電在美國市場的深耕決心，也強調其希望在美國進行完整的晶片生產和封裝測試，展現出公司在全球半導體產業中的領導地位。

股價展望與員工分紅

郭哲榮預測，隨著台積電持續擴張，股價有望突破1160元，甚至朝1300元邁進。此外，台積電核准約1405億新台幣的員工分紅，平均每位員工可得200萬元，顯示公司對人才的重視。這一系列舉措不僅提升了公司形象，也讓股東對未來的投資回報充滿信心。