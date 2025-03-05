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美股大跌台積電ADR漲4% 法人：台股關注川普國會演說

中央社／ 台北5日電

美國總統川普關稅衝擊美股道瓊指數大跌670點，不過台積電ADR逆勢勁揚4%。台指期夜盤下跌36點，台積電期貨夜盤守住千元。法人表示，今天上午留意川普在美國國會聯席會議演說內容，台股持續關注權王台積電是否守穩千元關卡。

美國續對加拿大、墨西哥及中國的輸美商品課徵新關稅，3國提出報復措施，川普揚言繼續加徵回應，市場憂慮關稅戰推升通膨引發經濟衰退，美股4大指數多收低。

道瓊工業指數重摔670.25點或1.55%，收42520.99點，標普500指數下跌71.57點或1.22%，收5778.15點，那斯達克指數滑落65.03點或0.35%，收18285.16點。

費城半導體指數逆勢勁揚29.13點或0.64%，收4604.50點。台積電美國存託憑證（ADR）上揚4%，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）終結連跌走勢，終場勁揚1.69%。

川普將於台灣時間今天上午10時在美國國會聯席會議發表演說，預計將談裁減聯邦官僚機構和顛覆全球夥伴關係的對外作為。

本土證券法人指出，台股後市持續關注川普在國會演說內容外，也聚焦台積電宣布擴大美國投資後續進展，台積電可否繼續站穩千元大關，牽動台股走勢。

國安人士4日說明，總統賴清德曾低調分別拜訪台積電創辦人張忠謀，也和台積電董事長魏哲家以及台積電董事會成員林全等，交換意見商討對策，對台積電與半導體產業應處，早一步已在布局。

經濟部4日表示，政府與台積電長期保持良好合作默契，台積電海外投資是基於長期競爭力考量，並回應全球客戶需求，沒有影響台灣在全球半導體產業核心地位，反而強化其全球影響力，進一步鞏固台灣在全球供應鏈的領導地位。

台積電 美國

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