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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

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加碼美國投資千億美元 台積電：現金股利政策不變

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）昨（4）日宣布加碼美國投資千億美元，外界關注台灣及海外地區其他布局，以及與股息政策是否有變化，台積電強調，台灣等地投資計畫與股息政策皆不變。

台積電表示，該公司擴大美國投資，主要是因應客戶需求，以達生產製造經濟規模，在台灣投資計畫不會改變，日本、德國等地投資也會持續進行。

此外，台積電也強調，股息政策不變，未來將繼續致力於在年度和季度的基礎上，實現可持續且穩定成長的配息政策。

即便台積電表態各地布局不會因加碼美國投資而改變，惟業界傳出，台積電在台灣與美國投資腳步雖持續推進，歐洲、日本則可能有些變數，現有歐洲與日本設廠既定規畫照走，但後續布局可能放緩前進，進而動態應對市場需求與公司全球製造策略優先順序。

就海外布局規畫，台積電於前一次的法說會上指出，所有海外決策都是基於客戶需求，因為客戶重視一定的地域靈活性；此外，也包含必要程度的政府支持，這是為了公司股東，將價值最大化。

台灣投資方面，台積電先前提到，正在投資和擴大先進製程技術和封裝產能。鑒於對3奈米製程技術的多年強勁需求，持續擴大台南科學園區的3奈米產能，也正準備在新竹和高雄的科學園區建立多階段的2奈米晶圓廠，以支援客戶強勁的結構性需求，並台灣的多個地點擴大先進封裝設施。

台積電 川普 魏哲家

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