台股外資再砍524億 國家隊護盤…大戶抄底

台股昨（4）日在外資再砍524.6億元下，大盤一度大跌近400點，台積電跌破千元關卡，盤中國家隊進場救援收斂跌幅，加權指數終場下跌159點、收22,596點，跌幅0.7％，然而仍為亞股第二慘，僅次於日本。

金管會昨天信心喊話，證期局副局長黃厚銘表示，台股三大指標基本面未改變，首先，上市櫃公司1月營收約3.65兆元，年增7.23%，為歷年同期最高；其次，1月底本益比約21.75倍；第三，現金殖利率達2.3% （加計股票股利為2.41%）。截至3日為止，台股整戶擔保維持率為166.28%。

台積電（2330）宣布將投資美國1,000億美元，市場偏向負面解讀，外資昨日狂砍台積電2.7萬張，股價一度跌破千元、來到996元，大盤也下殺至22,359、大跌397點。

台股觀盤重點

不過，在八大股公股行庫、投信等國家隊進場，部分大戶也進場抄底，指數跌幅逐步收斂，台積電收在1,000元，下跌20元。大盤成交量為4,157億元。

三大法人共計賣超563.5億元，其中，外資賣超524.6億元，連六賣，累計賣超達2,292.7億元；不過，在台指期未平倉淨空單則減少2,532口、降至44,023口，股期雙市不同調。自營商賣超113.6億元，自營商連六賣、累計賣超508.5億元。

投信買超74.7億元，連二買，累計買超167.5億元，主要買中信金、長榮航、兆豐金等；八大公股行庫進場護盤台積電、鴻海等大型權值股，買超台股74.1億元，且連三買；合計投信加上公股行庫等國家隊共買超148.8億元。

在政府基金大力護盤、大戶進場中，市場看好台股短線有機會跌深反彈，不過，後市仍有諸多考驗，部分機構法人下修波段低點至21,500點，主要原因，除台積電赴美加碼投資，將使國內原本規劃增建的晶圓廠可能延宕，連帶國內未來GDP等經濟數據都面臨下修隱憂外，台積電美國廠成本較高，長期毛利率53%目標將面臨不小壓力。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承等看法，台積電再加碼美國投資後，應已是短中期內的最後利空，且ADR與現貨價差已回到正常的10%~15%區間，意味只要ADR回穩、現貨將伺機反彈，有利指數反攻半年線。

操作上，除了AI股、電子股預期將跌深反彈外，金融、高現金殖利率、美國製造等非電、防禦型族群，也可適度加入投資組合。