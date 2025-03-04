台積電豪砸千億美元投資美國 基金平台：短空長多

台積電宣布加碼投資美國1000億美元後，股價應聲下挫，差點失守1000元整數大關，不過，鉅亨買基金認為，台積電加碼美國投資，雖然短期內引發市場震盪，但成功化解川普政府可能施加的關稅與技術轉移壓力，確保台灣產業的競爭優勢。隨著不確定性消退，台股有望迎來加碼契機。

鉅亨買基金指出，先前市場擔憂川普可能強行要求「技術轉移給 Intel」的方案，可能讓台灣失去技術領先地位，如今卻轉向擴大在美投資，短期內台積電可能因為成本上升造成股價波動，但就長遠來看，這項協議讓台積電得以維持技術優勢，強化台積電的供應鏈韌性，並降低未來可能面臨的地緣政治風險。

至於台積電是否會因為擴大美國投資而衝擊其毛利率？鉅亨買基金認為，美國的土地與能源資源相對豐富，可以補足台灣當前面臨的供電與土地短缺問題，有利於台積電未來的產能擴張。同時，台灣半導體供應鏈與美國的聯繫將更為緊密，台積電與台灣產業有更強的國際支撐，更有助提升台股的穩定性。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，台積電「技術根留台灣、服務全球」模式，可鞏固台灣在全球電子供應鏈中的關鍵地位，未來隨著更多台廠拓展國際布局，台股市場將逐步培養出新的產業鏈模式與贏家。

台股因短線消息面引發急跌，張榮仁表示，若換個角度看，川普對台政策的不確定性退散，可視為台股的短空長多。