就市論勢／低基期科技股 有戲

盤勢分析

加權指數昨（4）日跌159點，收22,596點，成交金額約4,157億元。台股近一周在美國股市影響下呈現劇烈下跌走勢，與AI相關半導體股受挫較嚴重。不過昨日以半導體設備及工程相關科技股強勁反彈，有效提振信心。

美墨加之間日益緊張貿易關係為全球貿易帶來新的不確定性，從美國10年期公債價格來看，市場投資人似乎不是擔心通膨，反而擔心經濟衰退。

由於美國政府對等關稅疑慮預計要到4月初才能明朗，在此期間，指數可能維持區間整理格局。

投資建議

台股近期受到多重因素影響，呈現震盪格局。在不確定性中，資金流向低基期個股是較為安全選擇。投資者應密切關注市場動態，選擇基本面良好、具有成長前景個股，並注意風險控制。

台積電（2330）在美國投資千億美元設廠進程，使得低迷已久的半導體設備與工程概念股急漲，相關公司股價位階低，評價也偏低，搭配題材有機會出現一波反彈走勢。其次，受到年後DeepSeek影響股價低迷已久的AI硬體概念股也有機會反彈。

現在剛好是中國大陸兩會期間，台股已經許久不與陸股連動，不過近期原物料與散裝個股出現季節性回升，未來能否接續旺季行情，仍要觀察大陸房地產政策及民生經濟等刺激政策力度。散裝運價季節性上漲大多到3月附近結束，若大陸鐵礦砂及原物料需求未接續上來，散裝運價會修正，再等下一波旺季需求。所以留意近期運價，若有回調，可以適度下船。

短期行情有機會跌深反彈，跌深的AI硬體概念股也有機會反彈。消費性電子產品市場也逐漸好轉，例如RTX顯卡、電子紙、任天堂新機供應鏈等，網通廠也即將在第2季復甦。整體而言，資金流向股價低基期科技股。

傳產除了原物料及散裝運價，運動成衣和製鞋類股今年營運狀況良好，訂單能見度高，值得投資者關注。