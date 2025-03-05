快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

就市論勢／低基期科技股 有戲

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（4）日跌159點，收22,596點，成交金額約4,157億元。台股近一周在美國股市影響下呈現劇烈下跌走勢，與AI相關半導體股受挫較嚴重。不過昨日以半導體設備及工程相關科技股強勁反彈，有效提振信心。

美墨加之間日益緊張貿易關係為全球貿易帶來新的不確定性，從美國10年期公債價格來看，市場投資人似乎不是擔心通膨，反而擔心經濟衰退。

由於美國政府對等關稅疑慮預計要到4月初才能明朗，在此期間，指數可能維持區間整理格局。

投資建議

台股近期受到多重因素影響，呈現震盪格局。在不確定性中，資金流向低基期個股是較為安全選擇。投資者應密切關注市場動態，選擇基本面良好、具有成長前景個股，並注意風險控制。

台積電（2330）在美國投資千億美元設廠進程，使得低迷已久的半導體設備與工程概念股急漲，相關公司股價位階低，評價也偏低，搭配題材有機會出現一波反彈走勢。其次，受到年後DeepSeek影響股價低迷已久的AI硬體概念股也有機會反彈。

現在剛好是中國大陸兩會期間，台股已經許久不與陸股連動，不過近期原物料與散裝個股出現季節性回升，未來能否接續旺季行情，仍要觀察大陸房地產政策及民生經濟等刺激政策力度。散裝運價季節性上漲大多到3月附近結束，若大陸鐵礦砂及原物料需求未接續上來，散裝運價會修正，再等下一波旺季需求。所以留意近期運價，若有回調，可以適度下船。

短期行情有機會跌深反彈，跌深的AI硬體概念股也有機會反彈。消費性電子產品市場也逐漸好轉，例如RTX顯卡、電子紙、任天堂新機供應鏈等，網通廠也即將在第2季復甦。整體而言，資金流向股價低基期科技股。

傳產除了原物料及散裝運價，運動成衣和製鞋類股今年營運狀況良好，訂單能見度高，值得投資者關注。

台股 美國

延伸閱讀

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

台積電（2330）總比去接手Intel造成機密外流好！直雲：台股開低走高

00919年化配息率12.11％…3月除息台股ETF中最高！連續8季衝破10％

台股外資狂砍570億…大盤失守半年線 國家隊急救援

相關新聞

台股外資再砍524億 國家隊護盤…大戶抄底

台股昨（4）日在外資再砍524.6億元下，大盤一度大跌近400點，台積電跌破千元關卡，盤中國家隊進場救援收斂跌幅，加權指...

石化原料漲 台廠利多

不畏油價回落，最大宗石化基本原料乙烯近一周行情續漲每公噸10美元，站上每公噸900美元，市場逐步進入需求旺季，有望對下游...

公股銀敲進權值股

台股近日受到美股走弱拖累，回測22,500點關卡，八大公股行庫逢低承接，扮演穩盤要角，統計近五日共買超383億元，主要敲...

加碼美國投資千億美元 台積電：現金股利政策不變

台積電昨（4）日宣布加碼美國投資千億美元，外界關注台灣及海外地區其他布局，以及與股息政策是否有變化，台積電強調，台灣等地...

就市論勢／低基期科技股 有戲

加權指數昨（4）日跌159點，收22,596點，成交金額約4,157億元。台股近一周在美國股市影響下呈現劇烈下跌走勢，與AI相關半導體股受挫較嚴重。不過昨日以半導體設備及工程相關科技股強勁反彈，有效提振信心。

永續揭露研習宣導 上場

為持續協助上市公司精進永續治理觀念及能力，達成永續發展目標，臺灣證券交易所攜手櫃買中心委託證基會預計於3月20日及21日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。