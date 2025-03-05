石化原料漲 台廠利多

不畏油價回落，最大宗石化基本原料乙烯近一周行情續漲每公噸10美元，站上每公噸900美元，市場逐步進入需求旺季，有望對下游泛用樹脂報價產生加持效益，挹注供應商台塑（1301）、華夏、國喬等營運表現。

市場人士指出，近期國際原油期貨呈現跌勢，除OPEC+傳出將在4月按計劃增產外，市場同時擔心美國關稅可能損害全球經濟增長和石油需求。

以3日歐美油市來看，跌至近12周來新低，紐約西德州中級原油4月交割價下跌1.39美元、跌幅2%，收每桶68.37美元；布蘭特原油5月交割價下跌1.19美元、跌幅1.6%，收每桶71.62美元。

但油價走跌並未影響最大宗石化基本原料乙烯報價堅挺格局，近一周來續漲每公噸10美元，站上每公噸900美元，至於另一項基本原料丙烯也持穩在每公噸850美元價位。

就大陸泛用樹脂市場來看，元宵節過後，大陸工廠陸續復工中，惟因油價下挫導致觀望氛圍加重，上周各原料行情大致處於弱勢盤整；包括家電、汽車內裝用料的ABS和做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）均下挫每公噸10美元。

至於做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）及建材用料聚氯乙烯（PVC）持平。

對市場前景，業內人士認為，大陸「兩會」登場，時值美國總統川普引爆全球關稅戰，大陸經濟面臨內外部複雜情勢，預期今年「兩會」將以「穩增長、促消費」為重點，加碼宏觀政策支持，後續隨著步入需求旺季，有望帶動各樹脂買氣增溫，進而拉抬原料行情。