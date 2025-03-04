永續揭露研習宣導 上場

為持續協助上市公司精進永續治理觀念及能力，達成永續發展目標，臺灣證券交易所攜手櫃買中心委託證基會預計於3月20日及21日、3月27日及28日、5月28及29日共同舉辦三場次「上市櫃公司永續揭露實作研習暨宣導會」，歡迎公司把握機會報名參與。

證交所指出，考量董事及公司治理主管對永續治理不同面向的需求，本次活動主要以實作研習課程及宣導會兩種型式辦理。

其中，實作研習課程針對公司治理主管及高階經理人，由經驗豐富的專業團隊說明「永續報告書編製規定及重大主題揭露指引」，並運用ESG數位平台「輔助產製永續報告書功能」進行實作及實務探討。

至於宣導會則由臺灣證券交易所代表、產學界的專業人士、及學者等進行專題演講，內容涵蓋「上市櫃公司永續發展行動方案及ESG近期推動措施」、「溫室氣體減量及管理宣導」、「綠色證券認證制度」及「永續發展委員會經驗分享」等主題。

同時，宣導會並邀請上市公司董事及公司治理主管一同參與，期待本次活動提供多元資源與交流，推動臺灣資本市場共同邁向永續轉型，接軌國際。

證交所表示，為避免位居北、中、南等地區的各上市公司董事及公司治理主管來回奔波，本次實作研習暨宣導會將分別於臺北、高雄及臺中舉辦，自3月5日上午9時起開放網路報名，並採用QR CODE報名系統的報到作業，報名截止日為各場次前二日，額滿即止。

歡迎各上市公司董事、獨立董事、公司治理主管及高階經理人踴躍報名參加。報名連結請參考公司治理中心宣導活動網站：https://cgc.twse.com.tw/promoteEvent/promoteEventCh。