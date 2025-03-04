川普關稅戰山雨欲來 法人建議台股這樣操作

川普關稅戰山雨欲來，衝擊短期市場信心。法人認為，基於川普關稅政策、美聯準會（Fed）貨幣政策及人工智慧（AI）伺服器出貨等變數多空未明，預期台股指數將延續22,000至24,000點大區間整理格局，可採取高出低進反向操作。

因應大盤指數上下震盪劇烈，法人建議聚焦在「高成長低本益比」以及「低本益比高殖利率」相關個股，點名看好聯發科（2454）、台光電（2383）、雙鴻（3324）、華碩（2357）、新普（6121）、群光（2385）、中信金（2891）、玉山金（2884）等八檔。

凱基投顧分析，川普宣布對墨西哥、加拿大25%關稅將如期於3月4日實行，並對中國大陸商品加徵10%關稅，加上2月4日已生效的10%關稅，形同對大陸加徵20%關稅，引發股市恐慌性賣壓，市場擔憂接下來半導體晶片將遭到祭旗，導致半導體股賣壓特別強烈。

凱基投顧研判，川普本次關稅戰背後目的應是想獲取稀土、航道、晶片等戰略物資，並非真的想對全球實施全面性關稅戰。總結來說，川普的關稅是一種武器、一種手段，只要願意配合美國利益，最終應沒有想像中嚴重。

法人指出，川普於2024年11月25日首次揚言一上任就要對加拿大及墨西哥徵收25%關稅，造成兩地股市出現短期重挫，但事後來看卻是切入買股的良機，因為如今均已收復關稅戰利空起跌點，或許可作為台股借鏡。

法人建議投資人可反向操作，當台股逼近22,000點可提高持股比重至七成；接近24,000點可將持股比例降至五成以下。