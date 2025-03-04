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台積電加碼美國投資 基金平台：台股撥雲見日迎利多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照
台積電。圖／聯合報系資料照

台積電（2330）董事長魏哲家在美國總統川普見證下，正式宣布台積電將加碼投資美國至少1,000億美元。消息一出，市場掀起劇烈震盪，費城半導體指數應聲重挫4%，也衝擊4日台股早盤表現。

「鉅亨買基金」認為，台積電加碼美國投資，雖然短期內引發市場震盪，但成功化解川普政府可能施加的關稅與技術轉移壓力，確保台灣產業的競爭優勢。隨著不確定性消退，台股有望迎來加碼契機。

鉅亨買基金表示，先前市場擔憂川普可能強行要求「技術轉移給英特爾」的方案，可能讓台灣失去技術領先地位，如今卻轉向擴大在美投資。短期內台積電可能因為成本上升造成股價波動，但就長遠來看，這項協議讓台積電得以維持技術優勢，強化台積電的供應鏈韌性，並降低未來可能面臨的地緣政治風險。

對於投資人擔憂，台積電擴大美國投資，恐影響其毛利率。鉅亨買基金認為，美國的土地與能源資源相對豐富，可以補足台灣當前面臨的供電與土地短缺問題，有利於台積電未來的產能擴張。同時，台灣半導體供應鏈與美國的聯繫將更為緊密，台積電與台灣產業有更強的國際支撐，更有助提升台股的穩定性。

鉅亨買基金總經理張榮仁進指出，台積電「技術根留台灣、服務全球」的模式，更能鞏固台灣在全球電子供應鏈中的關鍵地位。未來隨著更多台廠拓展國際布局，台股市場將逐步培養出新的產業鏈模式與贏家，使專業經理人的選股策略愈加重要。此外，台灣擁有高度專業且勤奮的勞動力，正是支撐科技產業與整體股市競爭力的核心優勢，這一價值在全球市場中依然無可取代。

台股因短線消息面引發急跌，換個角度來看，川普對台政策的不確定性退散，可視為台股的短空長多。然而撥雲見日前的時刻總是特別考驗人性，鉅亨買基金建議運用「超底王」投資機制，以定期定額規律投入，加上自動逢低加碼機制，有效掌握深V行情、更有機會在投資效率彎道上展現超車實力。

台積電 台股

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