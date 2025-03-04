台積電擴大投資美國衝擊台股 證期局信心喊話

台積電宣布投資美國千億美元，被市場認為是今日台股大盤重挫的主因，金管會今日則提出不同的看法。證期局副局長黃厚銘指出，主要和川普表示對加拿大、墨西哥關稅調高正式生效，才造成美股四大指數同步重挫並帶動亞股下跌，並且個信心喊話台股基本面仍穩健，要投資人免驚。

黃厚銘指出，114年截至1月底本益比約21.75倍，現金殖利率達2.30% ，加計股票股利為2.41%，另外國內上市櫃公司114年截至1月底累計營收約3.65兆元，較去年同期增加7.23%，為歷年同期最高，這些都顯見台灣的基本面，而截至本周一，信用交易的整戶擔保維持率為166.28 %。

黃厚銘指出，美股主要4大指數跌幅介於1.48%至4.01%，而今日台股收盤指數22596.88點，下跌159.37點，跌幅0.70%，成交量4002.07 億元，外資賣超478.9億元。

相較於其他亞股，同時段上海漲0.03%，南韓跌0.17%，香港跌0.33%，新加坡跌0.34%，日本跌1.63%，顯示台股今日跌幅在亞股中僅次於日本。

證期局的統計也顯示，今年截至本周一止，台股下跌1.21%，而同一時期包括香港、南韓、新加坡、深圳等股市都上漲，香港漲幅14.69%、南韓漲幅5.55%、新加坡漲幅3.20%、深圳漲幅2.26%，而上海、日本股市則下跌，上海跌幅1.04%、日本跌幅5.29%，另外同一時期美股道瓊漲也有1.52%的漲幅。而台股集中市場日均成交量約3780.49億元，相較去年同期增加12.14%。