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2025年永續揭露實作研習暨宣導會自3月20日起跑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為持續協助上櫃公司精進永續治理觀念及能力，達成永續發展目標，櫃買中心（Taipei Exchange）偕同臺灣證券交易所將於3月20日及21日、3月27日及28日、5月28日及29日分別於臺北、高雄及臺中，舉辦三場次「上市櫃公司永續揭露實作研習暨宣導會」，歡迎公司把握機會報名參與。

櫃買中心表示，考量董事及公司治理主管對永續治理議題之需求不同，本次活動是以實作研習課程及宣導會兩種型式辦理，其中實作研習課程針對公司治理主管及高階經理人，由經驗豐富的專業團隊說明「永續報告書編製規定及重大主題揭露指引」，並運用ESG數位平台「輔助產製永續報告書功能」進行實作及實務探討；宣導會則特別邀請產學界的專業人士及學者進行專題演講，內容涵蓋「上市櫃公司永續發展行動方案及ESG近期推動措施」、「溫室氣體減量及管理宣導」、「綠色證券認證制度」及「永續發展委員會經驗分享」等主題，並邀請上市上櫃公司董事及公司治理主管一同參與，期待本次活動提供多元資源與交流，推動臺灣資本市場共同邁向永續轉型，接軌國際。

本次實作研習暨宣導會自3月5日上午9時起開放網路報名，並採用QR CODE報名系統之報到作業，報名截止日為各場次前二日，額滿即止，歡迎各上櫃公司董事、獨立董事、公司治理主管及高階經理人踴躍報名參加，報名請至證券暨期貨市場發展基金會網頁（https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=729）。

ESG 櫃買中心

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