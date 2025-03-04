2025年永續揭露實作研習暨宣導會自3月20日起跑

為持續協助上市公司精進永續治理觀念及能力，達成永續發展目標，臺灣證券交易所偕同櫃買中心委託證券暨期貨市場發展基金會於2025年3月20日及21日、3月27日及28日、5月28及29日分別於台北、高雄及台中共同舉辦三場上市櫃公司永續揭露實作研習暨宣導會，歡迎公司把握機會報名參與。

考量董事及公司治理主管對永續治理不同面向需求，這次活動以實作研習課程及宣導會兩種型式辦理，其中，實作研習課程針對公司治理主管及高階經理人，由經驗豐富的專業團隊說明「永續報告書編製規定及重大主題揭露指引」，並運用ESG數位平台「輔助產製永續報告書功能」進行實作及實務探討；宣導會則由臺灣證券交易所代表、產學界的專業人士及學者等進行專題演講，內容涵蓋「上市櫃公司永續發展行動方案及ESG近期推動措施」、「溫室氣體減量及管理宣導」、「綠色證券認證制度」及「永續發展委員會經驗分享」等主題，並邀請上市公司董事及公司治理主管一同參與，期待這次活動提供多元資源與交流，推動台灣資本市場共同邁向永續轉型，接軌國際。

這次實作研習暨宣導會自3月5日上午9時起開放網路報名，並採用QR CODE報名系統地報到作業，報名截止日為各場次前兩日，額滿即止，歡迎各上市公司董事、獨立董事、公司治理主管及高階經理人踴躍報名參加。報名連結請參考公司治理中心宣導活動網站:https://cgc.twse.com.tw/promoteEvent/promoteEventCh。