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台積電成「美積電」讓台股列亞股第二慘 金管會說話了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）加碼投資美國，讓4日台股下跌159.37點或0.7%，單日、或今年至今的跌幅，都僅次於日股，成亞股中第二慘。金管會證期局副局長黃厚銘晚間表示，對國際金融市場變化，金管會將會密切關注。

黃厚銘說，美股是因為川普確認對墨西哥和加拿大課關稅，確定4日生效，使美股主要4大指數全數下跌，跌幅介於1.48%至4.01%。

台股今收盤指數22,596.88點，下跌159.37點，跌幅0.7%，成交量4,002.07億元。若與其他亞股相較，台股跌幅僅次於日股跌1.63%，列亞股中第二慘。

據數據顯示，4日上海股市漲0.03%，韓國跌0.17%，香港跌0.33%，新加坡跌0.34%，日本跌1.63%。

若以今年截至3月3日止來看，台股下跌1.21%也僅次於日股5.29%。等於台股在4日單日、和今年至今的跌幅，都是名列亞股中第二慘。

據數據顯示，今年截至3月3日止，台股下跌1.21%，相較香港漲幅14.69%、韓國漲幅5.55%、新加坡漲幅3.20%、深圳漲幅2.26%、上海跌幅1.04%、日本跌幅5.29%、美國道瓊漲幅1.52%。

黃厚銘提出基本面未改變的三大指標，一、國內上市櫃公司114年截至1月底累計營收約3.65兆元，年增7.23%，為歷年同期最高，二、1月底本益比約21.75倍，三、現金殖利率達2.30% (加計股票股利為2.41%)，顯示基本面並未改變。

至於台股信用交易的整戶擔保維持率，到3月3日止是166.28 %。黃厚銘說，針對國際金融市場變化，金管會會密切關注。

亞股 台股

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