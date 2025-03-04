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統一投信總座董永寬：市場越悲觀時 就是長線投資買點

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
股市示意圖／聯合報系資料照片
股市示意圖／聯合報系資料照片

加權指數4日開盤不久，一度重挫397點，台積電（2330）面臨千元保衛戰，市場悲觀情緒瀰漫。統一投信總經理董永寬表示，現在大概是過去一年以來，市場情緒明顯悲觀與低落時，也充滿不確定性，因為現在走的是政治盤，投資人擔心經濟會受到政治的拖累，但拖累是短暫的，一旦股價來到合理價位，也許是長線投資的好買點。

董永寬分析，投資人的悲觀情緒，來自對關稅與通膨的擔憂，不過美國十年期公債殖利率下降，CPI指數也降，油價相對平穩，通膨發生機率不高。至於關稅目前還是進行式，也許幾個月後，關稅又不成問題，但會有其他變數。以專業投資機構來看，所在乎的是經濟下行幅度是否是可接受的；另外要關注長期經濟是否能得到好的發展。

以目前來看，AI主軸不變，也會帶動經濟及企業的發展，尤其台灣有很多具有競爭力、優質的大企業，創造台灣內部的正向循環，台灣在基本面、資金面都有很好的結構。董永寬認為，短期來看，投資人可能覺得還有低點，如果是看長期，現在就是一個低點。因為在所有壞消息都冒出來，「越悲觀時，就是進場的時機 。」 此時可考慮在適當的時點增加部位。

另外統一投信也看好高端客戶在家族辦公室的需求，兩年前即開始規劃籌備家族辦公室相關團隊，希望慢慢透過與策略夥伴如會計師事務所、律師事務所的合作，從過去以產品導向，逐步轉向可以提供全方位的金融服務。

至於台積電擴大美國投資，市場擔憂半導體產業供應鏈也會跟進。董永寬認為，產業競爭力在短期間不會有所變化，投資人想得太長遠，產業鏈的複製（COPY）並不容易，要考慮當地的文化、管理以及供應鏈條件等。

台積電 關稅

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