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大聯大擬公開收購 華經接獲公開收購說明書

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

資服業者華經（2468）4日公告，接獲大聯大（3702）申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書等有關收購通知，將於15日內依審議委員會審查結果 ，對股東提供建議。

華經說明，公司董事蘇美春、王美娟、唐宇華及楊正寧所代表之華經法人股東中國電子及法人股東標朔，與公開收購人大聯大於2月28日簽署應賣協議書。

華經表示，將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。

華經並將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會，依審議委員會審查結果，對股東提供建議。

大聯大於2月28日召開董事會，以每股現金 25 元公開收購華經51% 股權，也宣布取得華經兩大股東標朔與中國電子、共持股47.66%的應賣同意書。

大聯大 股東

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