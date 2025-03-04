大聯大擬公開收購 華經接獲公開收購說明書
資服業者華經（2468）4日公告，接獲大聯大（3702）申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書等有關收購通知，將於15日內依審議委員會審查結果 ，對股東提供建議。
華經說明，公司董事蘇美春、王美娟、唐宇華及楊正寧所代表之華經法人股東中國電子及法人股東標朔，與公開收購人大聯大於2月28日簽署應賣協議書。
華經表示，將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。
華經並將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會，依審議委員會審查結果，對股東提供建議。
大聯大於2月28日召開董事會，以每股現金 25 元公開收購華經51% 股權，也宣布取得華經兩大股東標朔與中國電子、共持股47.66%的應賣同意書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言