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外資賣超529億元 大賣台積電2.7萬張、鴻海也遭連五賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

台股4日收在22,596.88點，下跌159.37點，三大法人僅投信買超， 外資則是賣超529.29億元，統計外資買賣超個股發現，權王台積電（2330）遭賣超27,265張， 已是連六賣，高居外資賣超個股冠軍，其次則是賣超鴻海（2317）22,810張，連五賣。

台股早盤以22,508.8點開低， 一度再下滑至22,359.5點，盤中跌幅收斂，終場指數跌幅縮小至0.7%，三大法人賣超569.17億元，包括外資賣超529.29億元，連六賣，投信買超73.76億元，自營商賣超（合計）113.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.52億元，自營商（避險）賣超111.11億元。

台積電宣布加1,000億美元擴大美國投資，股價續跌，早盤開盤時一度跌破千元， 終場收在1,000元，跌幅1.96%， 下跌20元；老AI止跌，鴻海開低走高，翻紅收在170.5元，廣達（2382）以258.5元收盤，漲幅3.19%。

台積電供應鏈走強，上品、帆宣（6196）攻上漲停板，漢唐（2404）漲幅逾7%，迅得（6438）漲幅逾6%、亞翔（6139）漲幅逾3%；散裝族群表現強勢，慧洋-KY（2637）大漲逾8%，裕民（2606）漲幅逾5%。

統計外資賣超個股前十大依序是台積電、鴻海、華新、中信金、元大台灣50、台新金、群益優選非投等債、富邦金、群益台灣精選高息、國泰永續高股息等；台積電高居外資賣超個股冠軍， 其次則是賣超鴻海，華新也遭外資賣超17,319張， 居賣超個股第三名。

統計外資買超個股前十大依序是復華台灣科技優息、台中銀、元大航太防衛科技、復華富時不動產、元大台灣50反1、廣宇、台泥、中信中國50正2、矽格、欣興等。

個股 台積電 外資

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