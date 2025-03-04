關稅徵不停！搶運潮持續 慧洋大漲逾8%

從鋼鐵、銅、木材，美國總統川普再次威脅要對進口到美國的商品設下貿易壁壘，他宣布自4月2日起，將對「外部」農產品加徵關稅。川普關稅新政恐持續推升散裝與貨櫃的搶運潮，主要運輸原物料的海岬型散裝船舶，其波羅的海海岬型指數（BCI）3日再上漲至1,980點，為3個月來新高，帶動慧洋-KY（2637）、裕民（2606）等大漲，慧洋漲逾8%，裕民漲逾5%，新興（2605）、四維航（5608）漲逾2%。

川普2日下令啟動新的貿易調查，有可能對木材進口加徵更多關稅，白宮官員表示，對進口木材的倚賴度日增之所以構成潛在國安風險，一部分原因在於美軍在架設勤務中消耗大量木材。接著3日川普又宣布自4月2日起，將對「外部」農產品加徵關稅。

川普也表示，由加拿大和墨西哥輸入的產品，按先前所定，4日開始加徵25%關稅。他另外簽署命令，將中國大陸進口商品的稅率加一倍至20%，同樣美東時間3日午夜過後生效。

川普關稅新政恐持續推升散裝與貨櫃的搶運潮，業內認為，這都將讓搶運持續發酵。航商指出，全球大搶原物料的爭奪戰才剛要開始，根據最新報價，主要運輸原物料的海岬型散裝船舶，其BCI指數3日再上漲至1,980點，較2/28上漲47點，漲幅3.8%；近一周漲幅達97%，近乎翻倍。

不過，隨著國際環保法規愈來愈嚴，加上散裝船已多年很難搶到新船承造的艙位，散裝船供給吃緊，慧洋-KY指出，就算目前訂船，交期也長達3.5年以上，預估2025年及2026年散裝船運力供給很低，接近沒有什麼新船交船。

慧洋-KY是國內中、小型船舶最多的業者，截至2024年止旗下船隊總數為134艘，平均船齡為8.6年，多數都是節能船舶外，中小型船舶占比超過八成，所以這波中、小型船舶先漲，慧洋-kY業績有望跟著水漲船高。

裕民目前營運中船隊計有68艘，2025年還有新船要加入船隊，目前船舶總噸位數有94%屬環保船，且散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半。