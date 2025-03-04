三大法人賣超569億元 外資大砍權值雙雄

美國對加拿大、墨西哥的關稅課徵今天生效，引爆股市賣壓，台股終場下跌159.37點，收在22596.88點，成交值新台幣4008.51億元；三大法人合計賣超569.17億元，權值雙雄台積電、鴻海名列外資賣超榜前2位。

觀察三大法人動向，外資及陸資（不含外資自營商）大幅賣超529.29億元，連續3個交易日單日賣超金額超過450億元；自營商今天也減碼113.64億元，僅投信站在買方，加碼73.76億元。

個股方面，外資今天買超前3名為復華台灣科技優息1萬6481張，以及台中銀1萬3731張，和元大航太防衛科技8277張。

至於外資今天賣超前3名，台積電遭減碼2萬7264張，其次是鴻海2萬2809張，華新1萬7319張。

富邦投信投資策略師徐翊達分析，近期美國金融市場波動加劇，2月美股主要指數全線下跌，國債收益率大幅下滑，川普政府推動的懲罰性關稅課徵、大幅削減財政支出和裁員，在短期內將不可避免抑制經濟增長。

徐翊達認為，政策導致的美國經濟結構轉變，可能造成市場巨大波動，長期來看，科技創新與成長趨勢比較不受貨幣政策或政府政策影響，看好只要產業繼續發展、公司業績持續成長，相關科技族群經短線估值調整之後，屆時市場資金有望優先回籠。