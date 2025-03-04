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節能帶動電動載貨自行車發展 法人：相關供應鏈看望

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
股市示意圖／聯合報系資料照
股市示意圖／聯合報系資料照

隨著節能永續趨勢環保意識提升，電動載貨自行車（E-cargo）逐漸成為物流運輸的關鍵解決方案之一。E-cargo結合電動輔助驅動系統與靈活的載貨設計，不僅能有效降低碳排放，更能適應現代城市對於短程配送的需求，法人表示，後續看好相關供應鏈，如巨大（9921）、及美利達（9914）、邑昇實業（5291），以及零組件廠AES-KY（6781）、桂盟（5306）、拓凱（4536），有望受惠。

E-cargo的應用場景正在持續擴大，涵蓋了城市物流、商業運輸、個人用途及政府政策支持等多項應用。隨著電子商務對於Last Mile Delivery配送效率要求逐漸提升，E-cargo成為城市中短距離配送的理想工具，DHL、UPS和 FedEx等物流業者已經開始採用E-cargo來進行市區的Last Mile Delivery配送。

法人指出，其中全球電子商務市場及外送市場穩定成長帶動城市物流需求、各國政府對於電動載具政策補貼、家庭私人對於E-cargo使用率提升、各國政府對於電動移動載具補貼及基建政策、技術進步及產品多樣化，預期隨著應用場景擴大，將帶動E-cargo及整體E-bike市場量價齊揚。

另外，在車款規格上，E-cargo相較於一般E-bike亦有顯著規格差異，差異主要體現於車架設計、載重量、電池容量、電機系統與續航力等方面，規格優化也使整體E-bike市場產品組合優化，整體產業轉往高值化發展

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