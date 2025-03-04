富邦投信：短線市場恐慌情緒乖離 做好資產布局為上策

近期盤勢如年前所預測的在大盤估值偏高，且景氣邁入製造業過往三至四年的周期性調整中後段，盤勢可能走向緩漲急跌的走向；AI 整體的發展趨勢基本面雖未改變，但近期從債券上漲以及 AAII美國投資人情緒指標看空數值來到去(2024)年7月以來新高的60.6，伴隨債券殖利率短期的彈升，顯示當前投資人恐慌情緒的高漲。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，近期美國金融市場波動加劇，2月美股主要指數全線下跌，國債收益率大幅下滑，亞特蘭大聯儲GDP Now 模型的急劇下降再次提醒人們，政策不確定性對經濟活動的影響可能迅速顯現。無論川普的政策動機是什麼，是對美國資產負債表的改善，或是由政府主導轉向私人企業推動的經濟結構性轉變，目前川普政府推動的懲罰性關稅課徵、大幅削減財政支出和裁員在短期內將不可避免地抑制經濟增長。

輝達（NVIDIA）上周三(2月26日)發布意義重大的財報，儘管其報告堪稱完美，基數日益龐大下增長勢頭仍然強勁。去(2024)年第4季營收增長78%，今(2025)年的1季營收指引進一步放緩、最高增長近69%，收入增長繼續放緩，但放緩程度沒有華爾街預期的大，隔日股價仍下跌超8%。

展望未來，徐翊達認為，科技巨頭們繼續宣布今年在AI 資本支出上投入巨額資金，或可緩解部分擔憂。除此之外，NVIDIA 還需要展示如何在其已經擁有的強大領先優勢基礎上繼續發展，這將是3月GTC大會的主要議題，預計將重點介紹Blackwell系列之後的後續產品。

徐翊達指出，川普經濟政策影響已在上半逐漸開始顯現，市場也隨之開始進行重新訂價。由於關稅與削減開支對經濟的負面衝擊，市場開始預期經濟數據將陸續出現疲軟，並因此提前做出回應。對於川普政策的可能反覆，市場也必將隨之起舞。市場仍在觀察，在眾多彼此矛盾的美國優先政策下，川普政府希望將市場帶向何方。

短期來說，1月到2月科技財報周僅僅提供如預期的結果，並不能滿足過去幾個季度被養大的胃口。儘管經過一年半的高速成長，從翻倍的速度下降回到未來20到30%的成長本來也是正常的發展。對於無法超預期成長的失望導致了科技股的賣壓，而不是科技股本身獲利出現問題。

長期來說，政策導致的美國經濟結構轉變可能造成市場巨大波動，但唯有科技創新與成長趨勢不受貨幣政策或政府政策的影響。短線的估值調整過後，只要產業繼續發展、公司業績持續成長，徐翊達認為市場資金仍將重回長期趨勢更明確的科技相關族群。

資產配置上，徐翊達仍推薦股債各半的配置。長期仍看好科技相關投資商品，但鑒於近期政策與經濟的波動性大增，建議持有以投資等級債為主的優質債券型基金商品來平衡股市波動風險。徐翊達強調，短線市場恐慌情緒續乖離，急跌緩漲格局下，操作忌追高殺低，做好資產布局為上策。