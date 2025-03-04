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威強電創天價 這檔跟著掛紅燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股4日續跌159.37點、收22,596.88點，但盤面仍有12勇士逆勢收漲停，其中又以工業電腦大廠威強電（3022）交投最為火熱，終場挾3.2萬餘張成交量、收在新天價117.5元，並帶動瑞琪電通隨之漲停，振華電逆漲4.15%、站回300元關卡，事欣科（4916）也拉尾收高3.37%、光復5日線。

威強電113年營業收入68.39億元，營業毛利24.13億元，稅前淨利19.18億元，本期淨利15.59億元，歸屬於母公司業主淨利15.4億元，基本每股盈餘創下8.72元歷史新高，較112年的7.83元成長逾1成。4日股價反應獲利表現，威強電盤中逆勢刷出新天價117.5元，以2月中旬低檔約80.5元計算，波段漲幅近46%。

法人指出，威強電過去兩年(包含曾創下獲利新高的2022年)皆配發現金股利3.5元、配發率約4成，若今年也按照此比率配發，以今日收盤價計算，隱含現金殖利率近3%。

籌碼面上，威強電3月3日遭三大法人賣超345張，包括外資賣超77張、投信買超20張、自營商調節288張；若以2月觀察，三大法人買超563張，包括外資賣超973張、投信賣超119張，自營商則買超1655張。

產業消息上，2025輝達GTC AI大會將於3月17日到21日回歸聖荷西市，最受矚目的黃仁勳主題演講將於3月18日（周二）上午10時到12時在SAP中心登場，黃仁勳將親自登台分享代理式人工智慧、機器人技術、加速運算等尖端科技的走向。屆時會不會再激起相關概念族群走勢，值得關注。

三大法人 威強電

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