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台股下跌159點 三大法人賣超569億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

台股4日開盤一度重挫，盤中跌幅縮小，收在22,596.88點，下跌159.37點，跌幅0.7%，成交量4,002.07億元，三大法人賣超569.17億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超529.29億元，投信買超73.76億元，自營商賣超（合計）113.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.52億元，自營商（避險）賣超111.11億元。

台積電（2330）宣布擴大美國投資，股價續跌，收1,000元，跌幅1.96%；老AI止跌，鴻海（2317）收170.5元，廣達（2382）收258.5元，漲幅3.19%。台積電供應鏈走強，上品、信紘科（6667）、帆宣（6196）攻上漲停板，漢唐（2404）漲幅逾7%，台特化（4772）、迅得（6438）漲幅逾6%，光洋科（1785）、亞翔（6139）漲幅逾3%。散裝族群表現強勢，慧洋-KY（2637）大漲逾8%，裕民（2606）漲幅逾5%。

台積電 自營商

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