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收益平準金讓ETF變「合法老鼠會」？馬克：只有短期投機客「左手換右手」

聯合新聞網／ 拾趴馬克
股市示意圖／聯合報系資料照
股市示意圖／聯合報系資料照

ETF收益平準金是合法的老鼠會嗎？

近越來越多投資人選擇投資ETF，有少數幾檔ETF有收益平準金機制，例如：00878前陣子就被質疑收益平準金佔比太高。

「收益平準金就是左手換右手！」、「拿自己的錢配給自己！」廣義來說：這些人說的還真的沒錯！收益平準金確實有用股東的本金，來配發股息。

但是，這跟老鼠會的本質還是有巨大的不同。

老鼠會：你要它的利息，它要你的本金。

ETF收益平準金：我來鵝城只辦三件事！公平！公平！還是XX的公平！

收益平準金的目的在「穩定殖利率

假設有一檔ETF總共要配發20元的現金股利給10位股東，所以每個人可以領20元／10人=2元的股息。

但如果在發息之前又多了十個股東，總股東數變為20位，但這檔ETF能配發的股利還是20元，每人可以領多少股息？

每一位股東改領20元／20人=1元。

這樣不是對原本的股東很不公平？如果新股東沒加進來，原本可以領2元，但新股東加入後，只能領1元。

收平準金就是要解決「股權被稀釋的問題」

收益平準金怎麼解決股息被稀釋的問題？

假設有一檔ETF規模100億，殖利率5%，預計發放5億的股息，在發放股息的前幾天，突然有50億的資金湧入這檔ETF，導致這檔ETF的規模變成150億，但股息依然發放5億，早期的投資人的殖利率從5%瞬間變成3.33%。

為了解決這個問題，ETF的發行公司就會在另設一個平準金專戶

將這50億的資金，拆成兩筆，一筆2.5億元放進平準金專戶，作為股息發放。另一筆47.5億就用來買進成分股。

股息從原本的5億變成7.5億，殖利率則為7.5億/150億＝5%，殖利率依然保持不變，對於原本的股東來說就不會吃虧了。

不過缺點就是所投入的資金並非全部都用來買進成分股，有一小部分被拿來當收益平準金發放，並沒有把資金100%用在投資上。

收益平準金不就是把股東的本金當股息配發出去？

收益平準金就是把新的資金拆成兩部分，一部分作為收益平準金，另一部分買進成分股。

收益平準金會被拿來當作股息發出去，這樣不就是「左手換右手」？拿投資人本金的一部分，當作股息發給投資人。

如果你要當作是「左手換右手」，那還真的是如此。

但是，這種情況也僅限於在發放股息之前有大量的資金湧入，才會使用到收益平準金，短時間湧入越大量資金，股息當中的收益平準金佔比就會越高。

如果買入這檔ETF資金非常穩定，規模不會突然暴增，收益平準金對這檔ETF的影響就非常小。

再來，如果你是長期投資人，根本就沒有必要去擔心收益平準金的問題，這反而是對長期投資人有利的機制。

唯一要擔心左手換右手的投資人，只有配發股息之前買進的投資人，因為有一部分的股息來自他的本金。

但如果買入這檔ETF，並且長期持有，對他的報酬率來說也不會有太大影響。

最後，有收益平準金機制的ETF是少數，如果真的不喜歡這種機制，那就不要選擇有收益平準金的ETF就好了。

總結

收益平準金目的在解決股息被稀釋的問題。

ETF發息之前，基金規模短時間變大，影響到舊股東，收益平準金才會發會作用。

收平準金機制對長期投資人有利。

有收益平準金機制的ETF是少數，如果不喜歡這機制，市場上還有很多選擇。

◎本文內容已獲拾趴馬克授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 收益平準金 殖利率 股利

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