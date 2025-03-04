台積電收盤下跌1.96%力守千元 但這3檔概念股卻飆漲停

台積電（2330）宣布擴大美國投資，將再加碼1,000億美元，投資美國先進半導體製造，市場擔心恐對毛利率造成影響，4日一開盤就失守千元， 以996元開低，最後一盤爆8,198張成交量拉低股，終場以1,000元收盤， 下跌20元， 跌幅1.96%；不過， 台積電供應鏈的帆宣（6196）、信紘科（6667）、上品（4770）則是同步收在漲停， 領軍概念股表現。

台積電宣布有意增加 1,000 億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案（single foreign direct investment）。

台積增加 1,000 億美元投資於美國先進半導體製造，先前，台積電正在進行 650 億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達 1,650億美元。

台積電將在美國擴大投資， 引來市場高度關注， 股價開盤以996元開出， 下跌24元，盤中高點曾回至1,010元，最後一盤爆出8,198張成交量， 再拉低股價， 終場收在1,000元，下跌20元，市值降至25兆9,327億元。

台積電守住千元關，不過，台積電概念股的走勢則是相對亮眼，帆宣、信紘科、上品都以漲停板收盤；穎崴（6515）收盤上漲9.29%、牧德（3563）收盤漲幅為8.83%、 漢唐（2404）收盤上漲7.9%。

另外，聖暉*（5536）、迅得（6438）、台特化（4772）、大綜（3147）收盤都上漲逾6%；辛耘（3583）、亞翔（6139）、家登（3680）、光洋科（1785）、洋基工程（6691）等也是上漲表現。