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台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

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台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股下跌。圖／AI生成
台股下跌。圖／AI生成

台股4日受利空消息影響，再度下跌，早盤以22508.8點開出，終場收22596.88點，下跌159.37點，跌幅0.7%，成交量4002.1億元。櫃買則收256.89點，上漲0.88點。台積電（2330）終場收1000元，下跌20元。

盤面上以類股來看，以塑膠、玻陶、綠能環保、油電燃氣、食品、水泥、電器電纜、半導體等較為弱勢，另外則以運動休閒、資服、化工、電腦周邊、居家生活等表現強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有台達電（2308）、世芯-KY（3661）、亞光（3019）、昇陽半導體（8028）、日月光投控（3711）、上銀（2049）、欣興（3037）、創意（3443）、華城（1519）、雙鴻（3324）、聯亞（3081）、中信金（2891）、瑞昱（2379）、力旺（3529）、大立光（3008）、萬潤（6187）、富邦金（2881）等。

而量大撐盤的則有，聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、智邦（2345）、濱川（1569）、聯鈞（3450）、華星光（4979）、奇鋐（3017）、威強電（3022）、擎亞（8096）、廣宇（2328）、緯穎（6669）、穎崴（6515）、光洋科（1785）、環宇-KY（4991）、高鋒（4510）等。

統一投顧表示，美烏礦產協議意見分歧、川普關稅戰威脅升溫，外資期貨空單大幅擴增至4萬口之上，台股技術面及籌碼面同步轉弱，在技術面及籌碼面未見轉佳跡象。

另外，操作建議需謹慎嚴控持股比率，可優先觀察基本面佳的高殖利率概念股，如營建、散裝等，中長期選股方向以美國概念股、消費IC及內需消費、AI PC與機器人、成衣與鞋材等族群為主。

台股 昇陽半導體

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