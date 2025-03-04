川普引爆利空不斷 法人：台股長線仍看好

台積電在台灣時間4日凌晨宣布增加在美投資金額至1650億美元，引發市場熱議，台股與台積電都是以大跌開盤，不過大盤多方力道反攻，跌幅明顯收斂。國泰投信表示，近期產業快速輪動，消息面利空頻傳，投資人選股、擇時都不容易，但台股長線仍然看好。

針對近期市場震盪，國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏表示，背後原因主要是美國總統川普4日起針對墨西哥、加拿大兩國課稅，對中國則加碼關稅達20%。美國自去年第4季至今年第1季皆是傳統消費旺季，今年1月起消費者信心指數下降，高關稅引發通膨預期，則進一步壓抑消費，因此消費力的後續展望應會走弱。

王誠宏指出，從總體經濟面來看，目前發展仍然在預期之內，後續仍要關注美國聯準會啟動降息的速度，預估將為美國下半年消費動力點火，依照目前聯準會點陣圖顯示，今年6月及9月仍然有機會降息，上半年建議以區間操作為主；類股輪動方面，則可在成長以及價值性的股票上多加著墨，降低資產波動風險，不易隨盤勢起伏而驚慌失措。