收購+DeepSeek 題材 華經、驊宏資高掛漲停

台積電（2330）4日測試千元支撐，台股早盤一度探低至22,359.5點。但資服族群受華經（2468）、驊宏資（6148）雙雙放量快攻漲停鎖住激勵，帶動訊達（6140）跟漲逾5%，力新（5202）漲逾4%，邁達特（6112）、叡揚（6752）、大綜（3147）、資通（2471）、零壹（3029）等也齊漲逾2%，成為盤面焦點族群之一。

華經受全球最大半導體零器件通路商大聯大（3702）以每股現金25元公開收購、上限51%股權消息影響，雖3日量縮收低，但在外資反手買超1,335張助攻下，多頭4日放量反撲，開盤約45分鐘後即拉上漲停37.85元鎖死，一舉收復5日線、月線，並激勵驊宏資隨之攻上漲停38.95元鎖死，重返月線之上。

華經為資訊整合服務業者，主要業務包括企業公有雲、私有雲基礎架構及雲平台解決方案建置與規劃等業務。大聯大表示，此次收購主要在強化策略聯盟，拓展資通訊供應鏈服務範疇，並承諾會支持華經的核心產品線深化與擴大，進一步發展大型標案等策略性業務，並拓展對外策略聯盟版圖，推動華經持續成長。收購案完成後，華經仍維持上市公司資格，且原團隊繼續營運。

產業面上，中國大陸AI新創公司DeepSeek祭出低成本與高效能的AI模型，3月1日最新公布模型推理成本利潤細節，若所有tokens全按DeepSeek-R1定價計算，理論上，一天的總收入為56萬2027美元，成本獲利率為545%，刷新全球AI大模型領域的獲利天花板。話題重燃相關概念族群熱情，驊宏資股價連跌3日後，早盤多頭重振旗鼓，量增衝上漲停38.95元鎖死，並帶動訊達爆量跟漲逾6.5%，收復5日線、叩關月線。

分析師表示，資服股在去年曾出現一波漲勢，主要受惠美國的資安大廠股價創高帶動，加上AI發展蓬勃，相關的資安問題更加受到重視，DeepSeek所帶來的想像題材將比先前的AI發展所帶動的資安商機更多，資服股將是值的關注的族群。

另一方面，隨著美中對峙再升溫，雙方均以關稅為武器展開角力，DeepSeek身為大陸AI模型界「當紅炸子雞」，美國是否再出招箝制DeepSeek，亦值得關注。