2025年度櫃買市場投資人講座 3月10日中午起開始報名

「櫃買市場投資人講座」自開辦以來，深受投資人喜愛，本年度的首場講座即將在3月25日台中登場，今年特別安排多場ETF投資和黃金商品趨勢的課程。

櫃買中心表示，本年度延續往年的舉辦模式，與多家證券商及投信公司（包含大昌、元大、元富、永豐金、兆豐、第一金、統一、富邦、華南永昌等九家證券商及中信、富邦及台新等三家投信公司）合作，自3月25日至12月5日期間，於全台各地共計舉辦27場次講座。

櫃買中心進一步指出，因應今年最受關注的投資潮流-主動式ETF及多資產ETF，加上近期投資人詢問度升高的櫃買黃金現貨交易平台黃金商品，今年在講題的規劃安排上，除邀請專業講師解析國際經濟局勢、台股市場投資展望等主題外，特別安排多場ETF投資和黃金商品趨勢的課程，對於有意掌握最新市場脈動，提升理財力的投資人，將會有很大的助益。有關投資講座相關場次資訊，櫃買中心已公布於該中心網站，內容精彩可期。

櫃買中心更指出，為提供投資人多元的參加方式，部分台北場次將同步進行網路線上影音直播及錄製影音檔，歡迎投資人至該中心官網影音專區點選觀看。有關「櫃買市場投資人講座」之場次時間、地點及專題演講內容等活動詳情，請連線至本年度櫃買市場投資人講座報名網站進入報名網頁。本講座各場次皆「完全免費」，自3月10日中午12時起開放投資大眾報名，額滿為止，歡迎有興趣的投資人踴躍參加。