聽新聞
0:00 / 0:00
台積電（2330）總比去接手Intel造成機密外流好！直雲：台股開低走高
台股開低走高，中小型股也表現不錯！
昨天因為美股仍然對於關稅戰還有ISM製造業指數下滑充滿擔心，所以造成昨天的美股繼續大跌，但是今天台股開低快速地收斂，可見台股非常有信心。
對於台股來說最大的新聞就是台積電要開始加強投資美國，而且還直接在白宮宣布這項消息，後面還有站著川普和商務部長，對於台積電一定會降低毛利，但是我認為這是無法避免的策略，總比去接手Intel造成機密外流來的好...
本來像台積電這麼大的公司就會牽扯到政治面，所以與其跟著美國對幹，不如順著毛摸！
相對於美股，今天的台股其實也沒什麼跌，這就我說的長多趨勢沒有變，很多行家都是趁今天開低就去加碼，目前我認為台股還是像我說的還在區間，到了區間下緣就是強力加碼！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言