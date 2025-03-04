台積電（2330）總比去接手Intel造成機密外流好！直雲：台股開低走高

台股開低走高，中小型股也表現不錯！

昨天因為美股仍然對於關稅戰還有ISM製造業指數下滑充滿擔心，所以造成昨天的美股繼續大跌，但是今天台股開低快速地收斂，可見台股非常有信心。

對於台股來說最大的新聞就是台積電要開始加強投資美國，而且還直接在白宮宣布這項消息，後面還有站著川普和商務部長，對於台積電一定會降低毛利，但是我認為這是無法避免的策略，總比去接手Intel造成機密外流來的好...

本來像台積電這麼大的公司就會牽扯到政治面，所以與其跟著美國對幹，不如順著毛摸！

相對於美股，今天的台股其實也沒什麼跌，這就我說的長多趨勢沒有變，很多行家都是趁今天開低就去加碼，目前我認為台股還是像我說的還在區間，到了區間下緣就是強力加碼！

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