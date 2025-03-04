台積電加碼千億投資美國 這檔特用化學飆漲停

台積電（2330）4日宣布增加1,000億美元投資於美國先進半導體製造，規劃建造3座晶圓廠，還會在美國設立研發中心，總計在美國的總投資金額預計將達到1,650億美元。台積電相關廠務設備股股價走高，部分特用化學也上漲，上品盤中亮燈，台特化漲幅逾4%。

川普3日在白宮與魏哲家見面，白宮下午舉行記者會公布台積電最新的投資計畫。

台積電董事長魏哲家表示，台積電在原來的650億美元投資外，將再投資1000億美元；除了原先承諾的3座晶圓廠，台積電擬再建造3座晶圓廠、2座先進封裝廠和一座研發中心。

台積電指出，此次擴大投資將增加美國生產之先進半導體技術，對強化美國半導體生態系統至關重要，而台積公司在美首次的先進封裝投資也將完善美國國內的AI供應鏈。

台積電在美國加碼設廠，帶旺相關供應鏈。漢唐（2404）、迅得（6438）、帆宣（6196）等廠務供應鏈盤中大漲逾5%，特化股中上品（4770）攻上漲停板，台特化（4772）盤中漲幅逾4%。

上品1月營收2.41億元，月減52.7%，年減54.6%。去年全年營收64.57億元，年增13.44%。

展望今年，上品仍受益於台系半導體客戶於各國的擴產計畫，營收預期年增8.9％至68.1億元。獲利方面，儘管2024年中國大陸市場受制於本土廠商削價競爭使毛利率承壓，但隨其他地區客戶營收占比於2025年進一步提升，法人估上品2025年毛利率將回升44.6%。

上品今以332元開高，盤中衝上漲停板357.5元，成交量擴大至兩千張以上，投信已連買兩天。