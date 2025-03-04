科技股開低後反彈 台股跌勢收斂至下挫156點

美國週二起將對來自加、墨貨品徵收25%關稅，美股重挫，台股早盤一度重跌近400點，殺破1月13日寫下今年盤中低點約22458點，隨後跌勢稍微收斂，截至11時，集中市場指數下跌約156點至22600點，成交值約新台幣2320.7億元。

台積電開盤股價摜破千元大關，最多下跌24元至996元，之後持續陷入千元關卡保衛戰。

其他權值股同步開低，鴻海最多下跌5元至165元，聯發科最多下跌35元至1435元，隨後聯發科股價翻紅，廣達盤中最多上漲超過2%，仁寶、英業達也跟著站回平盤之上，科技股初見止跌跡象。

軸承股王富世達昨天公布去年每股大賺17.9元，創歷史新高，且公司證實旗下液冷散熱快接頭已打入輝達AI伺服器供應鏈，今天盤中股價亮燈漲停，激勵軸承廠新日興、兆利股價跟著翻紅，為台股盤面強勢族群。

法人分析，台股從去年下半年開始，維持「上有壓、下有撐」的區間整理格局，昨天跌破半年線，因川普各項政策充滿變數，台股短線要止跌，先看美股能否迅速回穩。