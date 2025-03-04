風向變了 台股主角輪動結構轉變到這族群

宏遠投顧表示，近期很多電子股股價表現轉為弱勢整理，因為2024年至2025年1月初股價大漲及超漲造就股價超越公司基本面獲利，近期遇到美股大跌而做修正，預期需等股價跌深才會出現反彈，而且恐怕股價高點已過；目前電子股只剩基本面及籌碼面優勢的股票還有機會做表現，部分股價基期及本益比低的電子股還是有機會上漲及創新高，但是許多本益比較高的電子股股價大漲再往下修正，需等股價跌深又遇到美股大跌之際，股價急跌可以搶反彈。

至於低本益比、低股價基期、低股價淨值比且籌碼非常乾淨的傳產股及生技股，去年股價已經持續下跌一段時間，雖然去年9月底到10月初出現短暫大幅反彈，卻在去年第4季又出現最後的末跌段大跌，因投資人自行停損將股票賣出，但聰明的投資人及公司派大股東則是低檔大量承接回來；因三大法人及散戶幾乎沒有持股，一有利多消息出現，因而造就今年初低本益比、低股價基期、低股價淨值比且籌碼非常乾淨的傳產股及生技股股價開始大幅表現，即使近期股價漲多也會因美股大跌而適度修正，但因低本益比、低股價基期、低股價淨值比且籌碼非常乾淨的優勢仍在，以及可能的軋空，近幾天股價適度修正完畢後仍將有機會會再上漲，仍然可以趁近期股價下跌做逢低承接，近期可留意股價基期及本益比偏低的生技股、散裝航運股、部分塑化鋼鐵股。

由於Deepseek橫跨出世造就陸港股及相關AI科技股股價大漲，今年1月底開始恆生指數及科技股股價大漲，使得恆生指數突破2024年10月初的最高點也創三年來新高，雖然短線指數及個股股價漲多可能出貨回跌整理，宏遠投顧表示，趨勢仍將往上，股價拉回依然可以逢低承接。

DeepSeek 上周六（1日）公布模型推理成本利潤細節，若所有tokens全按DeepSeek-R1定價計算，理論上，一天的總收入為56 萬2,027美元，成本獲利率為545%，這一數字刷新全球AI大模型領域的獲利天花板。這樣消息對美股科技業的影響很大，使得美國科技股股價大跌，由於美股科技股股價已經大漲兩年，許多科技股股價也有大幅高估的情況，因而需要留意未來美股科技股的走勢；另外，近期美股科技股股價下跌之際，近一兩年股價表現若是的傳產股及生技股股價則是出現上漲，也要觀察美股資金流向是否持續往這樣的趨勢發展。

宏遠投顧表示，1月下旬Deepseek橫跨出世，陸港股大漲、美台科技股下跌，台股輪動到低本益比、低股價基期、低股價淨值比且籌碼非常乾淨的股票股價大漲；反而那些股價已經飆漲及超漲超過公司本質的高本益比、高股價基期的電子股股價出現大幅修正，包含近期矽光子通訊股股價拉抬完畢後就開始大跌，只剩工業電腦、DRAM股、少數本益比及價值低估的電子股股價上漲而已。另外，美國科技大廠自研ASIC晶片及AI伺服器趨勢，也造就許多台灣承接科技大廠自研的供應鏈業績成長力較優，使得智邦（2345）、金像電（2368）、高技（5439）、台光電（2383）、台燿（6274）、富喬（1815）、聯發科（2454）等等公司業績及股價表現較強，近期股價若有漲多回跌，投資人依然可以逢低承接。