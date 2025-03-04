美股遭血洗拉低台股早盤跌近400點 台積電開盤跌破千元

美股周一（3日）重挫，台積電ADR跌4.19%，報每股172.97美元，換算並折合台幣後為每股1,138.38元，較台北交易股票溢價率為11.61%。台股4日開盤指數下跌247.45點，開盤指數為22,508.8點。台積電（2330）開盤價996元跌破千元關卡，挫低24元。

群益投顧表示，雖然指數在年線前見到買盤嘗試拉抬跡象，但台股相對美科技股缺乏基期優勢，且動美股上檔承壓的風險仍相對偏高；環境結構估將持續推動資金往非電與風險趨避概念股移動。中國大陸「能耗雙控」題材的低基期EG股強漲，折射出原物料股仍處相對大盤強勢輪動的階段，惟僅宜短打，因盤勢中期評價修正壓力恐持續，逢高仍需汰弱留強因應。

操作題材可留意：

1.年報、金控法說 帶動殖利率關注─2024年年報陸續披露，市場關注殖利率概念氛圍續相對攀升。重量級金控法說會開跑，3月將有國泰金（2882）、富邦金（2881）、兆豐金（2886）等九家法說，合計市值達4.16兆元，占整體3月舉辦法說會匯公司數量五成以上。 2024年整體金控公司獲利好，市場對今年配息寄予厚望。

2.大陸能耗雙控題材股─2020年9月習近平宣示大陸將力爭於2030年前達到「碳達峰」，大陸能耗雙控題材連結的EG價格在2020年第2季至2021年第3季出現價格翻倍上漲。2025年底第30屆氣候大會（COP30）登場前，全球碳排量第一的大陸官方可能出台更多減碳目標。

周一（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,191.24點，下跌649.67點、跌幅1.48%；S&P 500指數下跌1.76%；那斯達克指數下跌2.64%；費半指數下跌4.01%。日月光ADR也大跌3.8%。中華電ADR逆勢走升，上漲0.8%。

美國總統川普宣布開始對加拿大和墨西哥徵收25%關稅；ISM調查顯示，製造業採購經理人指數（PMI）從1月的50.9下滑至2月的50.3，而2月的前瞻性指標新訂單指數從1月的55.1降至萎縮區間48.6，再次給華爾街的風險承受能力帶來壓力。華爾街所謂的恐慌指數VIX飆升16%至22.78，觸及2024年12月以來最高。所有超大型股均下跌，七巨頭指標下跌3.1%，輝達重挫8.7%、特斯拉跌逾2%。

三大法人周一集中市場合計賣超631.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超570.3億元，投信買超92.8億元，自營商（自行買賣）買超4.9億元，自營商（避險）賣超158.4億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,297口至18,743口，其中，外資淨空單增加9,836口至46,555口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7,842口至15,623口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,600點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84下降至0.74。VIX指數上升0.97至20.86。外資台指期買權淨金額-0.05億元 ; 賣權淨金額1.4億元。整體選擇權籌碼面偏空。