台積電重磅新變數 投顧董座建議股民這樣做

4日凌晨春雷不停，台股也將進入多事之春，法人一早緊急沙盤推演。法人分析，台股4日面臨多重變數，包括台積電（2330）加碼投資美國千億美元、美國總統川普下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助、川普並宣布對中國進口商品實施的10%關稅提高為20%等三大新變數，台積電短線恐將下探年線支撐。

台股3日下跌296點收在22,756點，目前年線位置在22,159點；台積電昨在國家隊救援下，勉強守住千元整數大關，下跌20元收1,020元，目前年線位置在957元。

川普今早重磅消息連發，對台股影響重中之重的是台積電董事長魏哲家罕見於白宮宣布將加碼美國廠1,000億美元，富邦投顧董事長陳奕光表示，台積電短線股價不排除下測年線支撐，但他對台灣未來不悲觀，建議投資人「如果看到股價下來，要站在買方。」

台新投顧副總經理黃文清則表示，除台積電外，今天一早負面消息不少，還有根據彭博報導，美國總統川普下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。所有目前不在烏克蘭的美國軍事裝備援助都將暫停，包括在飛機和船上運輸或在波蘭中轉區等候的武器。此外， 川普已正式簽署行政命令，鑑於中國政府未能採取足夠措施遏制非法毒品危機，將原本對中國進口商品實施的10%關稅提高為20%。