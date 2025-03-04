快訊

凌濤遭爆傳私密照性騷 國民黨：毀人名譽打擊政敵

教官退場／花15萬加修國防學分 代理師嘆：最錯誤決定

趕上班撞死晨運婦…擋風玻璃「破大洞」 肇事駕駛：來不及閃

台積電重磅新變數 投顧董座建議股民這樣做

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

4日凌晨春雷不停，台股也將進入多事之春，法人一早緊急沙盤推演。法人分析，台股4日面臨多重變數，包括台積電（2330）加碼投資美國千億美元、美國總統川普下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助、川普並宣布對中國進口商品實施的10%關稅提高為20%等三大新變數，台積電短線恐將下探年線支撐。

台股3日下跌296點收在22,756點，目前年線位置在22,159點；台積電昨在國家隊救援下，勉強守住千元整數大關，下跌20元收1,020元，目前年線位置在957元。

川普今早重磅消息連發，對台股影響重中之重的是台積電董事長魏哲家罕見於白宮宣布將加碼美國廠1,000億美元，富邦投顧董事長陳奕光表示，台積電短線股價不排除下測年線支撐，但他對台灣未來不悲觀，建議投資人「如果看到股價下來，要站在買方。」

台新投顧副總經理黃文清則表示，除台積電外，今天一早負面消息不少，還有根據彭博報導，美國總統川普下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。所有目前不在烏克蘭的美國軍事裝備援助都將暫停，包括在飛機和船上運輸或在波蘭中轉區等候的武器。此外， 川普已正式簽署行政命令，鑑於中國政府未能採取足夠措施遏制非法毒品危機，將原本對中國進口商品實施的10%關稅提高為20%。

台積電 川普 美國

延伸閱讀

台積電（2330）加碼投資美國為何會回檔？邏輯投資：川普說台灣出事美國晶片將獲很大影響力

川普新關稅政策衝擊北美汽車供應鏈 成本飆升、產業恐陷混亂

川普最新貿易威脅 發文暗示4月2日對農產品課徵關稅

白宮：中國商品課徵20%關稅 川普簽署命令

相關新聞

美股遭血洗拉低台股早盤跌近400點 台積電開盤跌破千元

美股周一（3日）重挫，台積電ADR跌4.19%，報每股172.97美元，換算並折合台幣後為每股1,138.38元，較台北...

台積電（2330）加碼投資美國為何會回檔？邏輯投資：川普說台灣出事美國晶片將獲很大影響力

「有了這項投資，如果台灣出事（意指中國武力犯台），美國將在晶片產業中獲得很大的影響力。」

下個金融危機在東南亞？傳產難擋陸殺戮、股市遭美股拖累…謝金河：這些國家陷噩夢

下一個金融危機可能在東南亞？

台股外資狂砍570億…大盤失守半年線 國家隊急救援

台股昨（3）日遭外資狂賣570億元，衝擊加權指數一度大跌442點；所幸國家隊出手買超131.6億元，收斂跌勢，終場下跌2...

廣達目標價 喊到425元 花旗、瑞銀等樂觀人工智慧趨勢、高殖利率優勢

廣達財報大致符合外資法人預期，多家外資證券重申「優於大盤」或「買進」評等，目標價則上看425元，主要看好廣達能受惠於人工...

截至2月底 台股開戶數衝上1,331萬

台股2月延續高檔震盪，雖然外資及投信同步站在賣方，仍絲毫未影響股民進場意願。臺灣證券交易所昨（3）日公布，截至2月底，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。