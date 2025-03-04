台股外資狂砍570億…大盤失守半年線 國家隊急救援

台股昨（3）日遭外資狂賣570億元，衝擊加權指數一度大跌442點；所幸國家隊出手買超131.6億元，收斂跌勢，終場下跌296點，收22,756點，失守半年線。

不過，大盤跌點小於市場預期，且台積電守住千元關卡，顯示台股弱中透強，後市仍須緊盯台積ADR表現。

三大法人合計賣超631.1億元，其中，外資期現貨同步偏空操作，現貨賣超570.3億元，為蛇年來第二大賣超，僅次於2月3日，已連五賣，累計賣超1,768億元，期貨淨空單更大增9,836口至46,555口；自營商單日賣超153.5億元，蛇年第二大賣超，連五賣、累計賣超394.9億元。

台股昨天面臨外資、自營商龐大賣壓，國家隊立刻進場，投信買超92.8億元，八大公股行庫買超131.6億元，買超金額均為蛇年來次高，有效縮減台股跌幅。

美國總統川普關稅利空籠罩，上周四美股大跌，雖上周五美股出現反彈，但台積電ADR在228連假期間累計大跌7.2%，對台股造成沉重壓力，台股昨日開盤後就大跌，台積電（2330）早盤股價一度重挫40元、觸及千元整數關卡，CoWoS先進封裝族群也出現賣壓，衝擊指數盤中最低下跌442點，達22,611點，幸好台積電尾盤出現大單急拉10元，終場下跌20元收1,020元，但守住千元心理關卡，加上金融、水泥、食品等類股獲得資金拉動，收斂指數跌點，成交量4,395億元。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、富邦投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生及台新投顧副總經理黃文清看法，川普關稅加上美國與烏克蘭總統「川澤會」不歡而散，重建題材可能延遲發酵。目前基本面沒有太大利多，只能期望輝達GTC大會，能否再出現新亮點。