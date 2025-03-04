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截至2月底 台股開戶數衝上1,331萬

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股2月延續高檔震盪，雖然外資及投信同步站在賣方，仍絲毫未影響股民進場意願。臺灣證券交易所昨（3）日公布，截至2月底，市場總開戶數攀高至1,331.37萬人，持續改寫新高，月增7.08萬人。

證交所統計，截至2月底，總開戶數達1,331.3萬人，持續創新高，今年前二月累計增加9.7萬人。

各年齡分布範圍，以及法人戶2月開戶數同步擴增，其中，19歲以下、20至30歲、31至40歲等三族群依序增至55.4萬人、161.8萬人、215.8萬人，月增2.5萬人、2.6萬人、1萬人，合計占有率32.6%，較前一月的32.3%增加約0.29個百分點。

以40歲以上區間來看，41至50歲開戶數增加6,192人、達255.2萬人，占比為19.2%；51至60歲、61歲以上開戶數分別增至230.7萬人、402.8萬人，占比各為17.3%、30.3%。此外，法人方面開戶數增至10.1萬戶，月增545戶。

法人表示，川普關稅政策、Fed利率政策、AI伺服器出貨等訊息多空反覆，台股今年波動劇烈將成為常態，所幸企業獲利持續成長，且內資充沛提供下檔支撐，後市仍難脫區間震盪格局。

台股 川普

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