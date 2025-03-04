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廣達目標價 喊到425元 花旗、瑞銀等樂觀人工智慧趨勢、高殖利率優勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
廣達。聯合報系資料照
廣達。聯合報系資料照

廣達（2382）財報大致符合外資法人預期，多家外資證券重申「優於大盤」或「買進」評等，目標價則上看425元，主要看好廣達能受惠於人工智慧（AI）長期趨勢、現金股利殖利率不錯、整理後的股價有吸引力。

在目標價方面，目前以花旗證券的425元最高。廣達去年第4季財報超出花旗及法人圈共識預期，原因是毛利率改善，非營業收入及稅額抵扣也更高。投資人擔心GB200 延後及需求是否能持續，因此廣達股價從去年第4季以來陷入修正。不過，花旗認為廣達股價已反映大多數的負面因素，再下行空間有限。

花旗看好廣達基本面穩健，擁有強勁的設計及製造能力，布局全球，能受惠於AI的長期成長機會，且現金股利殖利率有吸引力。花旗維持對於廣達2025年及2026年的預估每股稅後純益（EPS），仍給予22倍的本益比，重申目標價及「買進」評等。

瑞銀證券重申400元目標價及「買進」評等，看好廣達在 GB200/ GB300 伺服器機櫃組裝的高市占率，且股價從2024年11月的高點下跌24%，股價已很有吸引力，未來如果下跌就是進一步買進的機會。

瑞銀認為，廣達的AI伺服器機櫃出貨速度已高於去年第4季，但GB200伺服器機櫃應該是2月底或3月開始出貨，因此對於今年第1季營收貢獻預估仍然有限。但隨著零組件良率改善，預期將提高GB200伺服器機櫃出貨，有利提升廣達的第2季營收表現。

高盛證券對次廣達則維持「買進」評等，目標價從372元稍微下調到371元。高盛將廣達今年預估營收下調1%，主要是因為筆電需求成長仍然趨緩，但是仍然預期下一代AI伺服器加快出貨，將會推升廣達營收大幅成長，加上通用型伺服器恢復成長動能，且個人電腦（PC）換機以及AI PC的趨勢，都將帶動筆電呈現穩定成長。

摩根士丹利證券（大摩）將廣達目標價從335元下調到315元，重申「優於大盤」評等，認為廣達去年第4季營業費用高於預期，主要是因為新計畫（主要為AI相關）研發費用較高、員工年終獎金及一次性支出等。

伺服器 廣達

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